„Roztahovat tak nohy, ve svém věku…" Provokativní fotografie Krainové šokovala fanoušky

„Roztahovat tak nohy, ve svém věku…“ Provokativní fotografie Krainové šokovala fanoušky

17.07.2021

2021-07-17T15:33+0200

2021-07-17T15:33+0200

2021-07-17T15:33+0200

Stárnout s grácií umí jen málo kdo... Obzvláště těžké je to pro celebrity a modelky, které se svým vzhledem živí. Simona Krainová nyní mnohým ukázala, že jí věk není tak ukradený, jak prezentuje... A navíc se nechala zvěčnit ve velmi nelichotivé a nevhodné póze, což mnohé zvedlo ze židlí.Nicméně, Simona zřejmě neměla svůj den, když fotografie pořizovala, což se následně ukázalo i v komentářích. Lidé totiž tyto fotografie označili za otřesné.Dokonce se nezamlouvaly ani Simoniným skalním fanouškům: „Simonko, ani za mě se fotky teda nepovedly. Snad příště.“Někteří přitom upozorňovali na to, že Simona vypadá jinak v obličeji. „Co se vám to stalo s obličejem?“ ptali se zděšeně.A pozitivní ohlasy nesklidil ani celkový výraz v obličeji: „Ten výraz je teda odpudivý.“Podle mnohých navíc Simoně nesvědčí ani to, že se neustále snaží hubnout. „Uždost hubnutí, přidává vám to věk,“ myslí si lidé.Nicméně, největší kritika se na modelku snesla za to, jakou pózu na snímku předvedla.„Matka dětí a takto… Myslím, že nejste odkázaná k tomu se ukazovat takhle,“ přidávali se další.Ostatní to označili za velmi laciné či nevhodné. „Je to laciné.. Jen žena, která nedokáže zaujmout ničím jiným, ukazuje mezinožítisícům lidi dobrovolně…“ stálo v reakci.V neposlední řadě se lidé zaměřili na to, že maminka dvou chlapců neustále řeší svůj věk.A nebyla sama, kdo měl takový názor. I ostatní uváděli, že na Instagramu neznají nikoho, kdo by toto téma tak často řešil.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

