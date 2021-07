https://cz.sputniknews.com/20210717/sef-naftogazu-kyjev-presvedcil-merkelovou-o-nebezpeci-plynovodu-nord-stream-2-15169323.html

Šéf Naftogazu: Kyjev přesvědčil Merkelovou o nebezpečí plynovodu Nord Stream 2

Šéf Naftogazu: Kyjev přesvědčil Merkelovou o nebezpečí plynovodu Nord Stream 2

Ukrajina dokázala přesvědčit německou kancléřku Angelu Merkelovou o tom, že plynovod Nord Stream 2 ohrožuje bezpečnost Kyjeva. Takový názor vyslovil ve... 17.07.2021

Podle jeho tvrzení Merkelová „v mnohém změnila“ svůj názor na Nord Stream 2 a spatřila „reálné hrozby“ pro bezpečnost Ukrajiny. Kromě toho, jak poznamenal Vitrenko, dali v Kyjevě kancléřce na srozuměnou, že i „snadná rozhodnutí“ včetně prodloužení tranzitní dohody mezi Ruskem a Ukrajinou o deset let, stejně ohrožují bezpečnost Ukrajiny.Podle Vitrenka v Kyjevě i nadále očekávají, že Nord Stream 2 nebude nikdy uveden do provozu. Vyjádřil také naději na to, že dohody o energetické bezpečnosti Ukrajiny budou realizovány před odchodem Merkelové z funkce šéfky Vlády SRN.Angela Merkelová na tiskové konferenci ve Washingtonu, po jednání s prezidentem USA Joem Bidenem, představitelům tisku oznámila, že s americkým lídrem projednala Nord Stream 2 v kontextu vztahů s Ruskem a Ukrajinou. Zdůraznila, že se pozice Německa a USA v této otázce liší. Merkelová dodala, že Ukrajina musí zůstat tranzitní zemí pro ruský plyn, a že Nord Stream 2 je dodatečným projektem, který nenahradí ukrajinský tranzit.V Kyjevě zkritizovali Bidena a Merkelovou za nedostatek konkrétnostiMluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Serhij Nikiforov, si po jednáních prezidenta USA Joea Bidena a kancléřky SRN Angely Merkelové postěžoval na nedostatek konkrétnosti ze strany Washingtonu a Berlína v otázce podpory svrchovanosti Ukrajiny a tranzitu plynu přes její území. Patřičná zpráva pro tisk byla zveřejněna na webu kanceláře Zelenského.Nikiforov poděkoval Bidenovi a Merkelové za podporu „územní celistvosti“ Ukrajiny, a také za pomoc v otázce prodloužení tranzitu plynu a za prohlášení o tom, že Rusku nelze dovolit, aby „užívalo plynovodu Nord Stream 2 jako zbraně“. „Neslyšeli jsme ale, pravda, to nejzajímavější: jak se budou strany snažit to zajistit. Neslyšeli jsme konkrétnost, o niž žádá prezident Volodymyr Zelenskyj,“ postěžoval si jeho mluvčí.Připomněl přitom, že Biden a Merkelová podepsali společnou deklaraci, v níž slíbili, že budou hájit „práva a důstojnost všech lidí a čelit nespravedlnosti a nerovnosti všude, kde k tomu dojde“. Podle jeho slov Zelenskyj doufá, že „nejmohutnější země světa a nejmohutnější evropská země zůstanou věrny svým deklaracím, svým závazkům a zásadám“. „A nevymění je za jakési krátkodobé komerční zájmy,“ dodal Nikiforov.Merkelová dříve přicestovala do Washingtonu na oficiální návštěvu. S prezidentem Bidenem projednala mimo jiné ochranu před „ruskou agresí“ a situaci s projektem Nord Stream 2. Podle výsledků schůzky oba státníci podepsali Washingtonskou deklaraci o zásadách vztahů mezi Německem a USA.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou nitek plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti tomu aktivně vystupují USA, které v Evropě prosazují svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina, která se obává, že přijde o zisky z tranzitu ruského plynu. V Moskvě nejednou zdůraznili, že jde o komerční projekt, a vyzvali k tomu, aby nebyl politizován.

Mir Co vše může způsobit v mezinárodní politice, když se zabrání krádeži plynu během přepravy přes Ukrajinu. Pochopí někdy Ukrajina, že za dodání jakéhokoliv zboží se řádně platí a nekrade se? A jako vrchol drzosti považuji požadavky na kompenzace jen proto, že se nebudou dále moci na přepravě plynu přiživovat krádežemi. A pokud se cítí ohroženi, tak nechť si doma udělají pořádek se svým vedením v Kyjevě. Tam je pro ně největší nebezpečí. 3

Karel Adam Bláboly z Ukrajiny na uklidnění hladového národa, Merkel končí, a EU nebude mít zájem o ukrajinské břímě. 2

