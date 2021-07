https://cz.sputniknews.com/20210717/smrtelny-jed-pavouku-pomohl-vedcum-vyvinout-lek-proti-rozsirene-srdecni-nemoci-15164252.html

Smrtelný jed pavouků pomohl vědcům vyvinout lék proti rozšířené srdeční nemoci

Po srdečním záchvatu se přítok krve k srdci snižuje, což vede k nedostatku kyslíku v srdečním svalu. V důsledku nedostatku kyslíku se stává buněční prostředí kyselým a na molekulární úrovni posílá organismus srdečním buňkám signál o smrti.Nehledě na desetileté výzkumy se nikomu dosud nepodařilo vyvinout lék, který by tento „signál smrti“ v srdečních buňkách zablokoval. V současné době chybí v klinické praxi léčiva, která by zabránila poškozením způsobeným infarktem myokardu a srdečními záchvaty.Výzkumníci z Univerzity Queenslandu a z Ústavu kardiologických výzkumů Victora Chana na Univerzitě Jižního Walese zjistili, že protein Hi1a z jedu pokoutníka z ostrova Fraser blokuje iontové kanály v srdci citlivé vůči kyselině a nedovoluje „signálu smrti“ jimi projít. Díky tomu se zánik buněk snižuje a zvyšuje se počet pacientů, které infarkt přežívají.Kromě toho lék vyvinutý na základě proteinu Hi1a bude moci podle názoru autorů značně prodloužit život darovaným srdcím. A to nejen pomůže statisícům lidí, kteří ročně prodělávají infarkt po celém světě, ale dá také naději těm, kdo čekají na transplantaci.Podle slov autorů nebyl jejich objev náhodný. Zakládá se na starší práci profesora Glenna Kinga z Univerzity Queenslandu, který objevil v jedu pokoutníka z ostrova Fraser malý protein, který znatelně zlepšuje rehabilitaci mozku po mozkové mrtvici.V současné době otestovali vědci protein Hi1a na buňkách lidského srdce, v budoucnu plánují provést plnohodnotné klinické studie. Autoři doufají, že jimi vyvinutý lék budou moci pohotově využívat záchranáři, mj. ve vzdálených osadách, daleko od nemocnic, a to zachrání životy mnoha pacientů s infarktem a jinými akutními srdečními chorobami.

