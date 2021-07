https://cz.sputniknews.com/20210717/sudetsti-nemci-v-mnichove-vyznamenali-exministra-hermana-cenou-karla-iv-15178105.html

Sudetští Němci v Mnichově vyznamenali exministra Hermana cenou Karla IV.

Sudetští Němci v Mnichově vyznamenali exministra Hermana cenou Karla IV.

Bývalý lidovecký ministr kultury Daniel Herman se v Mnichově zúčastnil sudetoněmeckého sjezdu, kde si v sobotu převzal Evropskou cenu Karla IV.

Cenu udělil Hermanovi šéf sudetských Němců Bernd Posselt a slavnostního předání se zúčastnil i bavorský premiér Markus Söder. Posselt ocenil Hermana za to, že je vzorem pro řadu lidí, kteří se stále ještě bojí podívat se na pravdu historie. Herman ve svém projevu varoval před prosazováním krátkodobých národních cílů na úkor celoevropské svobody.Podle něj společné soužití Čechů a Němců poškodily nacionální socialismus, dvě světové války, holokaust, „následná msta vítězů“, během které byli vyhnáni „němečtí krajané“, i 40 let komunistického režimu. Situace se ale podle něj změnila s rokem 1989 a zhroucením komunistických režimů v Evropě.Posselt ze své strany uvedl, že pandemie koronaviru ukázala, že se Češi a Němci vzájemně potřebují. Pandemii přirovnal k hrozbě nacionalismu.Bavorský premiér připomněl, že se Herman coby první představitel české vlády v roce 2016 zúčastnil sjezdu sudetských Němců. Podle něj usmíření není samozřejmostí, ale je „něčím mimořádným“.„Byl prvním politikem, který řekl, že vyhnání sudetských Němců bylo nespravedlivé. Použil tehdy také k sudetským Němcům krásné oslovení ‚milí krajané‘. A za to mu patří srdečné díky,“ prohlásil Söder.Sudetští Němci chtějí uspořádat sjezd v ČRV pátek během třídenního setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Posselt prohlásil, že by sudetoněmecký sjezd v České republice byl dalším krokem, jak navázat na několikasetleté vzájemné soužití Čechů a Němců.Posselt připouští, že by takový sjezd vyvolal odpor mezi českými nacionalisty. Bude proto čekat na stanovisko české vlády.Dále vyzdvihl sbližování Čechů a sudetských Němců během vlád Bohuslava Sobotky a Petra Nečase. Nyní se ale pokrok zastavil. Podle něj za to může skutečnost, že Babišova vláda se opírá o „komunisty a nacionalisty“.Připomeňme, že po druhé světové válce byli z Československa odsunuti až tři miliony Němců, přičemž zahynulo 15 až 30 tisíc lidí. Za šestileté období nacistické okupace zahynulo 320 až 350 tisíc obyvatel Československa.

Ykcenaj Naj Co tak místo vyznamenáni lidovci-válečné reparace-zdanění bank-zdanění velkých korporací-zrušení daňových rájů-to by byl ráj v česku a bez metálů.... 1

Vladimír Štumpa Sudeťáci se nemají co otírat o Karla IV; urážet jej. Ten by jim fašismus vykynožil vodorovným řezem. Například je známo jeho zvolání: Nepřátelům hlavy dolů ! 🏁🏁🏁🏁🏁 1

