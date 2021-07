https://cz.sputniknews.com/20210717/top-nadherna-zenska-farna-oslnila-na-obalce-polskeho-casopisu-15160832.html

„Top, nádherná ženská.“ Farna oslnila na obálce polského časopisu

„Top, nádherná ženská.“ Farna oslnila na obálce polského časopisu

Zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna své fanoušky ohromila novou fotkou, kterou zveřejnila na sociální síti. V celobílém outfitu totiž zazářila na obálce...

Na několika fotkách, které Ewa zveřejnila, pózuje v celobílém outfitu. V popisku vysvětlila, že na novinových stáncích v Polsku je již k dostání srpnové číslo jistého časopisu, na jehož obálce je právě zpěvačka.A jaké reakce si vysloužila? Například podle manželky zpěváka Tomáše Kluse Tamary je Ewa překrásná. Další uživatelka nadělila zpěvačce také mnoho pochval. „Nechápu, jak o vás může někdo pořád říkat, že jste tlustá apod. Postava úplně top, nádherná ženská,“ vzkázala jí.„Moc vám to sluší Ewo,“ znělo v dalším z komentářů.Někteří uvedli, že si kvůli Ewě časopis jistě koupí. „Jak nikdy časopisy nekupuju, tak teď si ho koupím a i přečtu,“ uvedla uživatelka.„Nádherná,“ pochválila zpěvačku její další fanynka. „Vypadáš super,“ přitakala další.Zpěvačka Ewa Farna nedávno obsadila billboard rozprostírající se nad Times Square v americkém New Yorku. Se svou písní Tělo se na reklamní ploše stala tváří play listu, kterým společnost Spotify bojuje za rovnoprávnost žen v hudebním byznysu.Farna se tak ocitla na nejžádanějším reklamním prostoru v New Yorku, jehož pronájem podle odhadů vyjde na tři miliony dolarů za měsíc.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

