https://cz.sputniknews.com/20210717/tornada-jsou-dusledkem-lidskeho-chovani-mistopredseda-ek-promluvil-o-nutnosti-klimatickeho-planu-15168726.html

Tornáda jsou důsledkem lidského chování. Místopředseda EK promluvil o nutnosti klimatického plánu

Tornáda jsou důsledkem lidského chování. Místopředseda EK promluvil o nutnosti klimatického plánu

Evropu v posledních týdnech sužují přírodní katastrofy. O klimatu nyní hovořil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, jenž se v Praze setkal s... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T09:04+0200

2021-07-17T09:04+0200

2021-07-17T09:33+0200

česko

klima

klimatické změny

frans timmermans

počasí

andrej babiš

plán

evropská komise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/15037919_0:125:2976:1799_1920x0_80_0_0_cacba1eb3d8c44bd0b49426a72f8a234.jpg

Počasí je opravdu nevyzpytatelné a příroda si dělá, co chce. To potvrzují i záplavy, tornáda a jiné přírodní živly, které se v posledních týdnech neobjevily jen v České republice, ale i napříč Evropou. Pokud jde o takové změny počasí, Timmermans uvádí, že je to důsledek lidské činnosti. Stejně tak si myslí, že je nutné na tyto nepříznivé změny reagovat. V souvislosti s tím tak Evropská komise vypracovala klimatický plán, jehož součástí má být dle Timmermanse také Česko. Tuto zemi totiž řadí k těm, které se dívají kupředu. Zmínil přitom, že ČR může být například v otázce cirkulární ekonomiky vzorem pro ostatní.Uveďme, že pokud jde o plán komise, jeden z návrhů se týká vozů a dopravy. Komise totiž navrhuje, aby se do roku 2035 přestaly vyrábět benzinové a dieselové vozy. Několik automobilek se tímto nápadem již řídí a uvádí se, že už v letech 2028, 2029 či 2030 by mohla být vyrobena auta výhradně s nulovými emisemi. Co se týče samotných elektromobilů, k těm se lidé dle Timmermanse staví kladně. Jejich plusem je, že je jejich provoz levný. Za mínus se ale zatím označuje to, že je jejich pořízení dost nákladné. To by se však do budoucna mělo změnit. Jak míní agentura Bloomberg, jejich cena by měla začít klesat a kolem roku 2027 budou tato auta levnější. Co se však týče aut celkově, Timmermans poznamenal, že lidé na nich budou vždy závislí. Cílem Evropy tak rozhodně není lidi za provoz trestat, ale spíše jim pomoci, aby mohli využívat vozy s nižšími či nulovými emisemi.Řeč přišla také na to, že Brusel navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek. To by zahrnovalo skutečnost, že jejich prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Stejně tak by toto rozšíření zahrnovalo, že průmyslové podniky či aerolinky by už neměly mít nárok na bezplatné povolenky. Peníze z emisních povolenek by pak putovaly do Modernizačního fondu, který může Česko na ekologické projekty využít. Stejně tak by mohlo na ekologické projekty čerpat finance z mimořádného fondu obnovy.Za zmínku stojí také to, že Timmermans zástupcům ČR oznámil, že finanční zdroje modernizačního fondu byly zvýšeny. Tuto informaci čeští ministři uvítali.K samotnému klimatickému plánu Evropské komise se následně vyslovil sám Andrej Babiš, který uvedl, že je radikálnější, než se očekávalo. V souvislosti s tím má premiér jisté má obavy o český průmysl a zaměstnanost. Pokud jde o ministra životního prostředí Richarda Brabce, ten z klimatických návrhů pozitivně ohodnotil například zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a uhlíkové clo, které by měly platit podniky dovážející do Evropské unie neekologicky vyráběné produkty. Moc se mu však nezamlouvá bod týkající se ukončení výroby aut se spalovacími motory.Závěrem dodejme, že se Brabec spolu s ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem v podvečer s Timmermansem vydali do Ostravy. Na severovýchodě Česka v Moravskoslezském kraji se měl totiž konat kulatý stůl, kde byli přítomni také hejtmani Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center. V Národním superpočítačovém centru je pak na sobotu v 10.15 hod naplánován tiskový briefing.

Sputnik Sputnik Dobrovolnost a pomoc lidem prejit na radoby ekologictejsi provoz domacnosti bude jiste jako s dobrovolnym ockovanim. Znevyhodnovani uhli dreva zvyseni dani za provoz spalovacich motoru uhlikove dane a jine presvedcovaci represivni metody. A az toho bude dosazeno tak prijde na radu skokove zdrazeni elektricke energie. Vitr nefouka porad a slunce nesviti stale. Prenosova soustava na hranici kolapsu taky neni zadny bonus. 1

Sputnik Sputnik Ten blabol o klimatu se dal samozrejme cekat. Co na tom ze jini klimatu rozumejici prohlasili napr. v souvislosti s moravou ze to s zadnym oteplovanim zpusebenym udajne lidskou cinnosti nesouvisi ze to byla otazka casu diky podminkam a geograficke poloze. Panove museji spechat je tu totiz dalsi perihelium a pomalu se bude ochlazovat. Co ja vim tak tohle leto melo byt prece dalsi hrozne sucho... 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

klima, klimatické změny, frans timmermans, počasí, andrej babiš, plán, evropská komise