V olympijské vesnici v Tokiu našli prvního nakaženého koronavirem

První případ onemocnění koronavirem byl zaznamenán u člena jedné delegace, která přicestovala na olympijské hry do Tokia. Informovala o tom agentura Kyodo s... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Test na covid-19 ukázal poprvé kladný výsledek u cizince, který přiletěl do Japonska a ubytoval se v olympijské vesnici. Státní příslušnost, pohlaví a věk dotyčné osoby nebyly uvedeny.Organizační výbor oznámil celkem 15 nových případů kladných testů na koronavirus, včetně již zmíněného, mimo jiné u sedmi lidí z personálu, u šesti členů delegací, a také u dvou novinářů. Osm nemocných osob jsou cizinci a sedm pak tvoří Japonci.Od 1. července byl covid-19 zjištěn u 45 lidí, kteří mají vztah k olympiádě.Od 19. června, kdy byl zjištěn první případ koronaviru v týmu Ugandy, který přijel na soustředění do prefektury Ósaka, bylo zaznamenáno šest kladných testů. Onemocněli sportovci a personál olympijských družstev z Ugandy, Izraele, Srbska, Ruska a Nigérie.Za šest dní budou v Tokiu zahájeny letní olympijské hry. Mají se stát nejrozsáhlejšími co do počtu druhů sportu – 33, a kategorií – 339. Má se jich zúčastnit kolem 19 tisíc sportovců a 41 tisíc doprovázejících osob.Olympiáda bude probíhat bez zahraničních fanoušků. Všechny soutěže v Tokiu a sousedních prefekturách Kanagawa, Čiba, Saitama, a také na Hokkaidó a ve Fukušimě, se budou konat i bez japonských diváků.Fanoušci, kteří však mají tvořit nejvíce polovinu kapacity stadionu, a jejichž celkový počet nesmí přesahovat deset tisíc lidí, budou přítomni na stadionech v prefekturách Mijagi, Ibaraki a Šizuoka. Celkem 96 % soutěží se bude konat bez diváků. Na olympijských a paralympijských hrách bude zaměstnáno 300 tisíc lidí (190 tisíc na olympiádě a 110 tisíc na paralympiádě).Od pondělí byl v Tokiu vyhlášen v pořadí již čtvrtý režim mimořádné situace. Ten bude platit až do 22. srpna, tedy v průběhu celé olympiády (23. července – 8. srpna) a skončí den před zahájením Paralympijských her (24. srpna – 5. září). Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli stabilnímu růstu počtu nemocných covidem-19 v japonském hlavním městě v posledních třech týdnech. V pátek bylo ve městě zjištěno 1,2 tisíce nových případů nakažení.

