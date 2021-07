https://cz.sputniknews.com/20210717/varovani-meteorologu-cesko-by-se-melo-pripravit-na-dalsi-silne-bourky-sprivalovymi-desti-15169006.html

Varování meteorologů: Česko by se mělo připravit na další silné bouřky s přívalovými dešti

Česká republika poslední týdny zažívá výkyvy počasí jako na houpačce. Vedra se totiž střídají s bouřkami a přívalovými dešti. A jinak by tomu nemělo být ni v... 17.07.2021

Uvádí se, že výstraha ČHMÚ před nebezpečným jevem platí do nedělního dopoledne. Pokud jde o zvýšenou hladinu toků, tato výstraha je v platnosti až do pondělí.Podle meteorologů by se silné bouřky s přívalovými dešti měly objevit na celém území České republiky. Vyhnout by se měly jen Karlovarskému, Ústeckému a Zlínskému kraji.Silnější srážky by se měly objevit také v sobotu a v neděli na úpatí Novohradských hor a Šumavy. Takové počasí by přitom mohlo způsobit výrazný vzestup řek v celém povodí Vltavy.Vypadá to tedy, že se Česko bude muset potýkat se silnými bouřkami i nadále. V uplynulých dnech přitom hasiči měli kvůli takovému počasí stovky výjezdů.Povodně v NěmeckuS bouřkami se ale nepotýkala jen Česká republika. I sousední Německo zasáhly silné lijáky, které přerostly v povodně. Ve městě Adenau se kvůli vytrvalým extrémním bouřím dokonce zřítilo šest domů. Český prezident Miloš Zeman kvůli neštěstí kondoloval svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi.Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční tak i železniční, zůstala na mnohých místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.V důsledku bouří už německé úřady k sobotnímu ránu zaznamenaly 133 mrtvých a velké množství lidí je stále pohřešováno.Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček na svém účtu na Twitteru nedávno napsal, že Česká republika nabídla prostřednictvím hasičů pomoc Německu. Podle jeho slov ale německá strana zatím situaci zvládá vlastními silami a prostředky.

