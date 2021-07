https://cz.sputniknews.com/20210717/velka-britanie-vytvori-specialni-jednotkurychlehonasazeni-pro-boj-s-ruskem-pisi-media-15175515.html

Velká Británie vytvoří speciální jednotku rychlého nasazení pro boj s Ruskem, píší média

Velká Británie vytvoří speciální jednotku rychlého nasazení pro boj s Ruskem, píší média

Speciální jednotky Velké Británie zahájí novou tajnou misi proti Ruské federaci a Čínské lidové republice. Informují o tom tamní noviny The Times s odvoláním... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T23:43+0200

2021-07-17T23:43+0200

2021-07-17T23:43+0200

svět

speciální jednotky

velká británie

čína

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/195/87/1958700_0:226:3500:2195_1920x0_80_0_0_a3ae8719bcba9ada5017be5b9dd2bde1.jpg

Podle jeho slov bude speciální letecká a lodní služba provádět nebezpečnější operace proti jiným státům. Zároveň se Totten nechal slyšet, že povede „budoucí speciální jednotky rychlého nasazení“ britské námořní pěchoty, které budou pomáhat speciálním jednotkám v boji proti terorismu a bojovat proti žoldákům po celém světě. Noviny uvádí, že tato skupina bude zahrnovat čtyři tisíce lidí.Dotyčný také tvrdí, že by se speciální jednotky měly zaměřit na složitější a komplexnější úkoly proti Rusku a Číně. K tomu však potřebují „znalosti a zkušenosti skutečných odborníků“.Předpokládá se, že by speciální jednotky mohly spolupracovat s britskou zpravodajskou službou MI6. Budou sledovat vojenské a zpravodajské jednotky Ruska a Číny.Stejně tak by se dle armádních zdrojů mohly speciální síly zapojit také do výcviku námořních sil zemí poblíž Jihočínského moře, aby se ochránily proti Číně.Připomeňme, že na konci června překročil britský torpédoborec Defender ruské hranice poblíž mysu Fiolent na Krymu. Ruská pohraniční loď po opakovaných varováních provedla výstražnou palbu a letadlo Su-24M bombardovalo v průběhu pohybu plavidla.Britské ministerstvo obrany a úřad vlády uvedly, že loď „provedla mírový průplav teritoriálními vodami Ukrajiny a nikdo na ni nevystřelil“, zatímco Rusko provádělo „cvičení“. Novinář na palubě torpédoborce však potvrdil, že torpédoborec úmyslně překročil hranici.

Vladimír Štumpa Anglosasové vždy škodili. Angláni vytlačili i původní obyvatelstvo z Anglie. Jsou to tedy náplavky. Podmaňování mají v genech jako Chazaři. 🏁🏁🏁🏁🏁 0

1

velká británie

čína

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

speciální jednotky, velká británie, čína, rusko