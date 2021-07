https://cz.sputniknews.com/20210717/whatsapp-ma-novou-funkci-odbornici-vyhodnotili-jeji-rizika-15175865.html

WhatsApp má novou funkci. Odborníci vyhodnotili její rizika

Díky nové funkci WhatsAppu lze účet propojit se čtyřmi počítači najednou. Přitom k práci messengeru nepotřebuje uživatel smartphone, stačí se jednou přihlásit... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

mobil

whatsapp

aplikace

WhatsApp podle informací portálu BBC testuje novou funkci, která uživatelům umožňuje používat messenger bez telefonu.V současné době je WhatsApp vázán na telefon uživatele, takže aby webová verze služby fungovala, musíte se připojit ke smartphonu. Pokud se však ten vybije, ztrácí síť nebo se nachází příliš daleko od počítače, uživatel ve skutečnosti ztrácí možnost používat messenger. Právě tyto problémy má nová funkce vyřešit.Podle informací správy WhatsAppu tedy nyní může uživatel propojit svůj účet se čtyřmi zařízeními současně a pro přístup k messengeru z počítače není potřeba žádný telefon.Nová funkce bude nejprve uvedena jako beta test pro testovací skupinu a teprve poté bude k dispozici všem ostatním.Facebook, mateřská společnost WhatsAppu, uvedl, že změna vyžaduje „přehodnocení“ softwaru této služby. Důvodem je, že aktuální verze používá smartphone jako primární zařízení, proto je telefon jediným zařízením schopným zajišťovat šifrování zpráv mezi koncovými body.Jake Moore, bezpečnostní odborník společnosti ESET antivirus, poznamenal, že odesílání zpráv na více zařízeních může být potenciálně nebezpečné.Viktor Čebyšev, odborník na kybernetickou bezpečnost společnosti Kaspersky Lab, v rozhovoru pro Gazeta.Ru uvedl, že pokud je šifrování korespondenčních dat plně v zorném poli WhatsAppu, pak je ochrana webové aplikace messengeru a samotného prohlížeče zajišťována jinými společnostmi.„Je známo, že počítačoví zločinci často útočí na prohlížeče a šíří malware. Z tohoto pohledu může být bezpečnější používat mobilní verzi messengeru,“ domnívá se Čebyšev.Podle jeho slov nová funkce může pomoci Facebooku rozšířit jeho uživatelskou základnu pro webovou verzi WhatsApp a toho si mohou všimnout útočníci.„Uživatelé by proto měli věnovat zvláštní pozornost ochraně svých dat: aktualizujte prohlížeč ihned po vydání nové verze, pokud je to možné, sledujte zjištěná slabá místa v prohlížeči a nainstalujte do počítače spolehlivé bezpečnostní řešení,“ doporučil odborník.Podle slov Gleba Karmanova, konzultanta centra informační bezpečnosti společnosti Jet Infosystems, nová funkčnost WhatsAppu stále ještě prochází testovací fází, proto může dojít k nedokonalostem v technické realizaci, jejichž následkem může dojít ke ztrátě nebo kompromitování dat.„Je důležité si uvědomit, že nová funkce ukládá ještě větší odpovědnost za zabezpečení dat konečnému uživateli, který nyní bude muset vědomě sledovat zařízení připojená ke službě messenger, jelikož se objevuje možnost ponechat klientskou aplikaci na všeobecně přístupném počítači a zapomenout na to. K tomu, aby podvodník získal přístup ke korespondenci ve WhatsAppu, musí pouze získat fyzický přístup k nezablokovanému smartphonu nebo pomocí podvodu donutit oběť k předání kódu, který aplikace vygeneruje k autorizaci nového zařízení,“ vysvětlil Karmanov.Karmanov doporučil uživatelům, aby si pamatovali, že podvodníci se zajímají především o platební údaje, přihlašovací údaje a hesla z účtů a také čísla bankovních karet. Kromě toho mohou útočníci z osobní korespondence v messengerech sbírat informace o osobě, které pak mohou být použity k vydírání. Je důležité zajistit, aby se ve vaší online korespondenci tyto údaje nenacházely.

