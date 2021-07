https://cz.sputniknews.com/20210717/who-ma-v-umyslu-proverit-laboratore-v-jejichz-oblasti-se-vyskytly-pripady-covidu-19-15173860.html

WHO má v úmyslu prověřit laboratoře, v jejichž oblasti se vyskytly případy covidu-19

WHO má v úmyslu prověřit laboratoře, v jejichž oblasti se vyskytly případy covidu-19

Světová zdravotnická organizace má v úmyslu provést audit laboratoří a výzkumných zařízení v místech prvních případů covidu-19 u lidí v prosinci 2019, uvedl v... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Generální ředitel WHO připomněl, že členské země této organizace již dříve obdržely dopis s pěti dalšími kroky, které má sekretariát WHO v úmyslu podniknout k prozkoumání původu covidu-19. Patří k nim za prvé komplexní studie lidí, divokých zvířat, zvířat chovaných v zajetí a na farmách, a také životního prostředí. Za druhé studie prioritních geografických oblastí, kde byl nejdříve detekován SARS-CoV-2, a sousedních oblastí, kde byly detekovány další koronaviry spojené se SARS.„Za třetí, výzkum na zvířecích trzích ve Wu-chanu a jeho okolí, včetně pokračujícího výzkumu na zvířatech prodávaných na velkoobchodním trhu Chua-nan. Za čtvrté, výzkum týkající se činností sledování zvířat, s dalšími pracemi v epidemiologii a molekulární epidemiologii, včetně studia časných virových sekvencí. A za páté, audity příslušných laboratoří a výzkumných institucí pracujících v místech výskytu prvních případů onemocnění lidí, které byly zjištěny v prosinci 2019,“ uvedl generální ředitel WHO.Doktor Tedros rovněž vyjádřil souhlas s Čínou, že „hledání původu tohoto viru je vědecká práce, která nesmí být zasažena politikou“.Dodal, že WHO se také rozhodla vytvořit stálou Mezinárodní vědeckou poradní skupinu ohledně nových patogenů, nebo SAGO, která se bude zabývat identifikací nových virů, které by mohly přerůst v pandemii.„SAGO bude hrát důležitou roli v další fázi zjišťování původu SARS-CoV-2 i původu budoucích nových patogenů,“ zdůraznil generální ředitel WHO.

