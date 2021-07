https://cz.sputniknews.com/20210717/zahadny-incident-ve-vidni-usa-prosetruje-anomalni-narust-zdravotnich-potizi-svych-diplomatu--15175678.html

Záhadný incident ve Vídni: USA prošetřuje anomální nárůst zdravotních potíží svých diplomatů

Záhadný incident ve Vídni: USA prošetřuje anomální nárůst zdravotních potíží svých diplomatů

Časopis The New Yorker upozornil na záhadný případ, který vznikl při vstupu Joea Bidena na post amerického prezidenta na americké ambasádě ve Vídni. Americké... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T22:09+0200

2021-07-17T22:09+0200

2021-07-17T22:09+0200

usa

zdravotní problémy

havana

incident

velvyslanectví

kuba

cia

rakousko

svět

diplomati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15175862_0:93:1575:979_1920x0_80_0_0_01c2bc3094c4f07b0389eb255babf42b.jpg

Připomeňme, že rakouské hlavní město je významným diplomatickým centrem, v němž sídlí řada mezinárodních institucí, kde působí mnohé světové rozvědky a vedou se rozhovory o íránském jaderném programu.Celkem náhlé zdravotní potíže zasáhly zhruba 20 amerických diplomatů ve Vídni. Ministerstvo zahraničí USA ve spolupráci s dalšími americkými vládními úřady nyní vyšetřuje incident. Do vyšetřování je zapojena i Ústřední zpravodajská služba (CIA).Mluvčí C.I.A. uvedl, že ředitel zpravodajské agentury, William Burns, byl „osobně seznámen s personálem postiženým anomálními zdravotními incidenty a je vysoce oddán jejich péči a určení příčiny těchto incidentů“.Časopis The New Yorker také uvedl, že Burns označil tyto zdravotní neduhy spíše za „útoky“ než za incidenty.„Havanský syndrom“Současná situace podle médií velmi připomíná to, co zažívali lidé působící na americkém velvyslanectví v Havaně v letech 2016 a 2017. Tehdy se mluvilo o náhlých a prudkých bolestech hlavy, ztrátě sluchu, poškození mozku či nevolnosti. V některých případech léčba trvala i mnoho měsíců.Některé odborníci tehdy vyjádřili předpoklad, že zdravotní potíže jsou spojené s použitím akustických či mikrovlnných zbraní. Žádnou jasnou a ověřenou příčinu zdravotních problémů se ale určit nepodařilo. Tehdejší americký prezident Donald Trump obvinil Kubu z útoku na americké zaměstnance. Podle verze Washingtonu byli tito zaměstnanci vystavováni podobným „akustickým útokům“ od konce roku 2016. Konalo se to v různé době a na různých místech.USA a Kuba obnovily v roce 2015, po více než 50 letech, diplomatický styk a otevřely zastupitelství v Havaně a Washingtonu.

https://cz.sputniknews.com/20210712/prectete-si-diplomaticky-protokol-a-omluvte-se-cesi-na-twitteru-neunesli-slova-velvyslance-ukrajiny-15129427.html

ignác A už se ví, co kdo zkoušel na těch 20 českých studentech policejní akademii, kteří náhle bez zjevné a neobjasněné příčiny hromadně zkolabovali a omdleli? 0

Hantek To mají z toho, že jedí ty jejich geneticky modifikovaný potraviny... Jednou se ucho utrhne... 0

2

usa

havana

kuba

rakousko

vídeň

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, zdravotní problémy, havana, incident, velvyslanectví, kuba, cia, rakousko, diplomati, vídeň