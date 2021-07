https://cz.sputniknews.com/20210717/zahradil-zene-lidi-na-letnou-na-chvilkare-nespolehejte-pokud-se-nepostavime-eu-ted-bude-pozde-15175229.html

Zahradil žene lidi na Letnou: Na chvilkaře nespoléhejte, pokud se nepostavíme EU teď, bude pozdě

Zahradil žene lidi na Letnou: Na chvilkaře nespoléhejte, pokud se nepostavíme EU teď, bude pozdě

Europoslanec ODS Jan Zahradil vyzval lidi k protestům proti čerstvému klimatickému plánu Evropské unie. Pokud tento experiment projde, tak dojde k masivnímu... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T17:03+0200

2021-07-17T17:03+0200

2021-07-17T17:03+0200

jan zahradil

demonstrace

protestní akce

česká republika

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1021/27/10212734_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_530f51b74e8a90e5b0eb87bd7a84992b.jpg

U příležitosti návštěvy místopředsedy Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Franse Timmermanse vyzval Zahradil k masovým demonstracím. Podle něj nastal čas, „aby mlčící většina začala proti této osobě a jejím experimentálním plánům na perestrojku evropské ekonomiky a energetiky organizovat hlasité veřejné akce a demonstrace“. Důvodem je Timmermansova snaha získat českou podporu na schválení klimatického plánu.Přitom poznamenal, že v Evropském parlamentu je bitva proti klimatickému plánu předem prohraná. Jedinou šancí je podle něj odpor národních vlád na úrovni Rady. „K tomu ale bude třeba je donutit,“ předeslal europoslanec.Timmermans v ČR: Za tornáda mohou lidéTimmermans v pátek v Praze jednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Místopředseda Komise oznámil, že finanční zdroje modernizačního fondu byly zvýšeny, což podle něj čeští ministři uvítali. Zároveň vyjádřil naději, že Česká republika podpoří klimatický plán.Přitom Timmermans poznamenal, že řádění tornád a dalších přírodních živlů, které před nedávnem postihly Moravu, je důsledkem lidské aktivity, která má zničující dopad na klima. Lidstvo se podle něj musí naučit žít v rámci „planetárních mezí“.Po setkání s Babišem se Timmermans vydal z Hlavního nádraží do Ostravy, kde jednal o konci uhlí v energetickém mixu členských zemí. Evropská komise chce úhelným regionům v EU nabídnout další příležitosti v ekonomice. „Ostrava tuto myšlenku přijala a rychle směřuje právě tímto směrem, chceme jí v tom být partnerem,“ řekl místopředseda Komise.Klimatický plánPlán, se kterým tento týden přišla Evropská komise mimo jiné počítá s koncem výroby aut na benzinový a dieselový pohon, a to do roku 2035. Návrh dále obsahuje rozšíření systému emisních povolenek na silniční a lodní dopravu i vytápění budov. Příjmy z emisních povolenek mají naplnit Modernizační fond, ze kterého může Česká republika čerpat na modernizační ekologické projekty.Emise skleníkových plynů se mají do roku 2030 snížit o nejméně 55 % v porovnáním s rokem 1990 a podíl obnovitelných zdrojů by se měl do konce tohoto desetiletí zvýšit na 40 %. Dále se počítá i s uhlíkovým clem.Návrh Komise musí ještě schválit Evropský parlament a členské země.Premiér Babiš reagoval rezervovaně. Plán označil za radikální.

https://cz.sputniknews.com/20210717/tornada-jsou-dusledkem-lidskeho-chovani-mistopredseda-ek-promluvil-o-nutnosti-klimatickeho-planu-15168726.html

česká republika

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jan zahradil, demonstrace, protestní akce, česká republika, eu