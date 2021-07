https://cz.sputniknews.com/20210717/zastavte-likvidacni-opatreni-danko-zene-lidi-do-ulic-15173596.html

Zastavte likvidační opatření! Danko žene lidi do ulic

Zastavte likvidační opatření! Danko žene lidi do ulic

Proticovidová opatření na Slovensku likvidují občany i ekonomiku, domnívá se šéf mimoparlamentní strany SNS Andrej Danko. Za jejich zrušení by podle něj měli... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T16:31+0200

2021-07-17T16:31+0200

2021-07-17T16:31+0200

slovensko

koronavirus

opatření

andrej danko

demonstrace

protestní akce

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15173784_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_1756995a8da29b8e1ab3cf3ef3da6d30.jpg

Slovenská národní strana (SNS) podpořila další protesty proti omezujícím opatření, které Slovákům ztěžují zejména návrat do země. Její šéf Andrej Danko je označil za nesmyslná a likvidační. Na Facebooku vyzval ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského (za OĽaNO) a hlavního hygienika Jána Mikase, aby opatření okamžitě zrušili.Podle něj opatření výrazně postihují cestovní ruch a hotelnictví. Poukázal například na to, že Češi místo toho, aby své dovolené trávili na Slovensku, jezdí do Maďarska. „Jsme okolním státům pro smích,“ konstatoval předseda SNS. Danko je navíc přesvědčen, že svým počínáním slovenská vláda omezuje občanům svobodu.V souladu se současnými opatřeními lidé, pokud nejsou plně očkovaní proti covidu-19, vstupující na území Slovenska, musí nastoupit do karantény. Dříve jedna dávka vakcíny stačila k tomu, aby se karanténě vyhnuli. Tato výjimka se ale nelíbila ústavnímu soudu, který opatření v tomto znění zrušil.Dvoutýdenní karanténu lze zkrátit po pátém dni izolace ukončit testem na koronavirus.Tato vládní opatření, která omezují vstup do země, vyvolala četné protesty jak v Bratislavě, tak i na hranicích. Minulou sobotu se například protestovalo před úřadem vlády v Bratislavě „proti očkování a zotročování Slovenska“. Masovou akci zorganizovalo občanské sdružení Slovensko si nedáme. Demonstrace se zúčastnil i Danko a šéf radikální ĽSNS Marian Kotleba.

https://cz.sputniknews.com/20210716/slovensko-na-hranicich-se-pro-ockovane-meni-pravidla-15165785.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, opatření, andrej danko, demonstrace, protestní akce, slovensko