Americký novinář zjistil, proč Trump nařídil zavraždit generála Sulejmáního a s kým se o tom radil

Zpravodaj Bílého domu z WSJ ve své nové knize odhaluje pozadí atentátu na íránského generála Kásima Sulejmáního. Překvapivé je nejen to, že důvod nijak... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

Spekulace, proč Spojené státy 3. ledna 2020 zabily v Bagdádu generála íránské elitní jednotky Kuds Sulejmáního, skončily. Tehdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo atentát hájil tím, že Sulejmání připravoval útoky na americké cíle. Dále tvrdil, že vražda generála je součástí nové strategie, jak odstrašovat americké nepřátele, a která posílá jasný signál Rusku a Číně.Nicméně v knize Michaela C. Bendera, korespondenta z Bílého domu deníku Wall Street Journal, která byla vydána tento týden, se ukazuje, že o zahraniční politice Trump vůbec neuvažoval. Mnohem více se totiž bál disidentských republikánů. Titul s názvem Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost (Upřímně, tyto volby jsme vyhráli: Příběh, jak Trump prohrál) detailně popisuje Trumpovo uvažování v okamžicích, které následovaly poté, co americký dron vypálil své střely u bagdádského letiště.Úder před dezertemTrumpovi se během svého volebního období podařilo upravit dohodu NAFTA. Jednalo se o obrovský úspěch, který nejen získal podporu napříč stranami v Kongresu, ale apeloval především na voliče v těch státech, kde byla NAFTA velmi nepopulární. Jenže demokraté a média mu úspěch nepřáli a místo toho byl mediální prostor plný zpráv o impeachmentu.Začátek nového roku Trump trávil v odpočinkovém resortu Mar-A-Lago na pobřeží Floridy v Palm Beach. Se svým nejbližším okolím debatoval o předražené reklamě, kterou chtěli vysílat během Super Bowlu, finálového souboje v americkém fotbalu, když za ním přišel člen jeho bezpečnostního týmu.Pak se Trump vrátil ke stolu, kde se podával zmrzlinový dezert. Pozval přitom Matta Gaetze, republikánského kongresmana z Floridy, právě když média vysílala zprávy o atentátu.Strach z impeachmentuTucker Carlson je hvězda televize Fox News, který ve svých pořadech s oblibou útočí na demokraty a horlivě kritizuje americké vojenské intervence ve světě. Je známo, že Trump je vášnivým divákem jeho pořadu a jeho názor mu není lhostejný. Naopak, jak píše Bender, Carlsonovi se pozornost amerického prezidenta příliš nelíbila a raději by zůstal moderátorem televizního pořadu, než by se stal Trumpovým poradcem. Když na svém mobilu viděl, že mu volá Gaetz, hrál zrovna golf.Dopad atentátuAutor dále píše, jak Trumpova kampaň použila atentát na íránského generála v předvolebních videích.Ironické ovšem je, že protitrumpovská skupina Acronym zjistila, že kampaň, do níž ve druhé polovině roku 2019 vrazila milion dolarů a která propagovala impeachment vůči prezidentovi za jeho údajně nevhodné jednání s Ukrajinou, Trumpovi ve skutečnosti pomohla. Proto ji po atentátu na Sulejmáního stáhla a nahradila ji úryvky z pořadu konzervatice Tuckera Carlsona, ve kterých útok na íránského generála tvrdě kritizuje. To následně ubralo v Trumpově cílové skupině čtyři procenta podpory.

