https://cz.sputniknews.com/20210718/bild-pocet-obeti-povodni-v-nemecku-se-vysplhal-jiz-na-156-lidi-evropske-zeme-dal-trapi-silne-deste-15178945.html

Bild: Počet obětí povodní v Německu se vyšplhal již na 156 lidí. Evropské země dál trápí silné deště

Bild: Počet obětí povodní v Německu se vyšplhal již na 156 lidí. Evropské země dál trápí silné deště

Poté, co Německo postihly bleskové povodně, které si vyžádaly již několik desítek obětí a mnoho nezvěstných lidí, situace v zemi stále není dobrá. Navíc se... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-18T09:10+0200

2021-07-18T09:10+0200

2021-07-18T09:33+0200

svět

povodně

situace

oběť

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15174319_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_1e3de20352e79ef2d1af467c8943fc80.jpg

Podle policejního oddělení ve městě Koblenz zemřelo ve spolkové zemi Porýní-Falc celkem110 lidí. Dalších 45 životů si tato přírodní katastrofa vyžádala v Severním Porýní-Vestfálsku a nejméně jedna osoba zemřela v bavorské oblasti Berchtesgaden.Zmiňme, že v Německu od pondělí pokračují lijáky vyvolané cyklonem Bernd, který přišel na západ Evropy. Živel zasáhl hlavně západní a jihozápadní oblasti, kde se řeky, mimo jinéi Rýn, vylévajíz břehů a zaplavují ulice měst.Obzvláště obtížná situace vznikla ve spolkových zemích Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Katastrofa vedla ke zničení mostů a silnic a k přetržení elektrického vedení.Ve správní oblasti Horního Bavorska byl v noci na dnešek vyhlášen nouzový stav. V Saském Švýcarsku jsou na hranici mezi Německem a Českou republikou odříznuty některé obce a bylo přerušeno železniční spojení. Úřady hodnotí tamější situaci jako „napjatou, ale zvládnutelnou“.Uveďme, že ve většině obcí a měst okresu Ahrweiler nefunguje elektřina ani telefonické spojení. Místní úřady oznámily, že v důsledku záplav je pohřešováno asi 1,3 tisíce lidí.Když kancléřka SRN Angela Merkelová komentovala tuto událost, prohlásila, že definitivní rozsah tragédie na západě Německa bude jasný teprve v následujících dnech. Zároveň vyjádřila soustrast příbuzným a blízkým zahynulých.K ničivým záplavám došlo nejen v Německu, ale také v Belgii a Nizozemsku.Aktuální situace v Německu a RakouskuNepřízeň počasí však prokračuje dál. Jak varovali meteorologové, tak se i stalo. Jihovýchod Německa a Rakouska totiž zasáhly přívalové deště, které mají na svědomí záplavy. Podle všeho nejhorší situace panuje v Saském Švýcarsku, kde spadlo přes 100 litrů srážek na metr čtvereční. Nejvíce postižené jsou obce Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna a Gohrisch u hranic s Českem.V Bavorsku se mezi nejpostiženější oblasti řadí město Bertechsgaden a jeho okolí- Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg a Ramsau. Hasiči zde hlásí zaplavené ulice a sklepy a několik domů muselo být dokonce evakuováno kvůli sesuvům svahů. Znepokojující je také to, že stoupla hladina řeky Ache u Bertechsgadenu, a to na 3,72 metru. Tím překonala výši hladiny z roku 2013, kdy měla „jen“ 3,12 metru. Zatím se uvádí, že si tato přírodní katastrofa vyžádala dva lidské životy.Pokud jde o Rakousko, tam je to například město Hallein a místa v okolí Alp. Právě historické centrum města Hallein, které leží jižně od Salcburku, bylo zaplaveno vodou.Policie vyzývá místní, aby zůstali ve svých domech, nechodili do sklepů a podzemních garáží. Ve vesnici Dürrnberg u města Hallein se začal bortit svah.Deštivé počasí se odrazilo také na železničním spojení. Železniční koncern Deutsche Bahn totiž informoval o zastavení provozu na úseku Drážďany-Praha, a to až do nedělního večera. Důvodem jsou povodně.Není to však ojedinělý případ. Již dříve úřady v Saském Švýcarsku ohlásily zastavení železničního spojení mezi Bad Schandau na německé straně a Děčínem v Česku. I toto rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s povodněmi a sesuvy půdy v regionu. Dané omezení potrvá „předběžně do nedělního odpoledne“.Povodně v NěmeckuPřipomeňme, že sousední Německo zasáhly silné lijáky, které přerostly v povodně. Ve městě Adenau se kvůli vytrvalým extrémním bouřím dokonce zřítilo šest domů. Český prezident Miloš Zeman kvůli neštěstí kondoloval svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi.Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční tak i železniční, zůstala na mnohých místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček na svémúčtu na Twitteru nedávno napsal, že Česká republika nabídla prostřednictvím hasičů pomoc Německu. Podle jeho slov ale německá strana zatím situaci zvládá vlastními silami a prostředky.

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

povodně, situace, oběť, německo