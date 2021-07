https://cz.sputniknews.com/20210718/cesko-ma-problem-s-identifikaci-ruske-hrozby-prohlasil-general-pavel-vi-ovsem-jak-to-napravit-15182382.html

Česko má problém s identifikací ruské hrozby, prohlásil generál Pavel. Ví ovšem, jak to napravit

Česko má problém s identifikací ruské hrozby, prohlásil generál Pavel. Ví ovšem, jak to napravit

Generál Petr Pavel vystoupil na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, kde se ve svém projevu zaměřil na problémy spojené s dynamickým vývojem... 18.07.2021

„Celý systém národní bezpečnosti je třeba postavit na nový základ tak, aby měl jasnou hlavu, se kterou může premiér, jako šéf exekutivy, pracovat. Přijde mi téměř trestuhodné, že v této zemi nebyla na úrovni institucí a vlády žádná skutečná snaha se z této krize poučit. Proto jsem dal dohromady návrh systému protikrizové ochrany, který již brzy představím široké veřejnosti i nastupující vládě,“ začal hovořit na konferenci generál Petr Pavel.Pavel dále v projevu uvedl, že v celém spektru různých hrozeb se dle něj stále více prosazují hybridní hrozby.„A to slovo hybridní, je dobré vědět, že to je produktem západní bezpečnostní teorie, i když ho přisuzujeme především Rusku, ale Rusové nikdy termín hybridní hrozby nepoužívali, oni používali termín aktivní opatření, která měli v arzenálu už dlouhé a dlouhé roky, a vlastně k těm starým nástrojům, mezi které patřila především propaganda, podvratná činnost, psychologické operace a špionáž, přibyly nové nástroje umožněné moderními technologiemi. Především nástupem internetu a sociálních sítí,“ dodal Pavel.Nespočet různých kybernetických operací a dezinformačních kampaní má podle generála jeden cíl, který spočívá ve snaze oslabit protivníka. Právě Rusko a Čína dosáhly v tomto směru velkého pokroku.„Tím se bohužel ale nijak nesmazává význam tradičních silových nástrojů, tedy armád, protože vidíme, že nejenom Rusko, ale i Čína a mnoho dalších států, které považujeme, když ne přímo za protivníky, tak alespoň za bezpečnostní výzvu, tak velice intenzivně modernizují, velice intenzivně pracují na rozvoji svých jak konvenčních, tak jaderných arzenálů, ale kromě toho věnují obrovské prostředky na úsilí právě do působení v té hybridní zóně. A ta se vyznačuje dvěma základními parametry. Ten jeden je v tom, že je působení v této zóně většinou pod prahem toho, co můžeme označit za agresi. Nebo aspoň tak, jak jsme agresi definovali dosud,“ zmínil Pavel.Ti, kteří jsou takovému působení vystaveni, se tak ocitají poněkud v rozpacích, neboť je velice obtížné identifikovat jednání těchto zemí jako skutečnou hrozbu a přijmout proti tomu adekvátní opatření. Navíc původce takového působení může dlouhodobě popírat svou spoluvinu.Bezpečnost se totiž dnes prolíná do všech složek našeho života a všech společenských vrstev, obzvláště pokud jde o krize, jako je ta dnešní, vyvolaná koronavirem. Největším problém však podle Pavla je, když se státy nebo jednotlivci snaží využít i té nejhorší krize a získat nějakou svoji výhodu, případně někoho nějak významně poškodit.„Takže, to jsou reality, ve kterých žijeme, a proto si myslím, že v dnešní době nemá smysl definovat hrozby v nějakém pořadí Rusko, Čína, mezinárodní terorismus, nebo v jakémkoliv jiném, ale především v našem středoevropském prostoru, a konkrétně v České republice, vidím to největší ohrožení v tom, že nejsme schopni identifikovat, co nám vlastně hrozí a jak. A na základě toho máme problém identifikovat, jakými nástroji proti tomu působit a hlavně, že ty nástroje také musíme podpořit odpovídajícími zdroji. A to jak lidskými, tak finančními a materiálními,“ řekl Pavel.Na závěr Pavel zmínil hlavní nedostatek, který nedovoluje Česku dostatečně efektivně reagovat na nové bezpečnostní prostředí.„Máme stále ještě v praxi tu obranu rozdělenou velice resortně, a i když jsme hovořili už dávno, už při zpracování bílé knihy, že musíme se zaměřit více na horizontální koordinaci, tak stále ještě fungujeme v těch komínech resortních nebo národních,“ uzavřel dané téma dotyčný.

