Covid v ČR: V sobotu přibylo 195 nakažených, města a kraje začínají očkovat lidi bez domova

O víkendu laboratoře provádějí méně testů než ve všední dny, tentokrát bylo provedeno 30 495 PCR testů a přes 48 tisíc antigenních testů. Číslo R, které udává, kolik lidí může teoreticky jeden nakažený koronavirem infikovat, za sobotu mírně kleslo z hodnoty 1,18 na 1,11. Za včerejšek také přibylo 37 263 naočkovaných osob.Ke snížení počtu infikovaných by mělo napomáhat právě očkování, a to zejména mezi mladými lidmi, kteří podle TV Nova začali s nákazou aktivně bojovat a obsadili očkovací centra. Podle odborníků mladé lidi k očkování nalákala nejen očkovací loterie, ale hlavně vakcinační místa bez registrace. Denně se v těchto centrech zatím očkuje zhruba patnáct set lidí.Teď se navíc města a kraje začínají zaměřovat na očkování lidí bez domova vakcínou od firmy Johnson&Johnson, která má výhodu v tom, že je jednodávková, a proto nebudou vznikat potíže s tím, že se klient nedostaví na druhou dávku.„Ministerstvo zdravotnictví se očkováním lidí bez domova zabývá a společně s kraji pracuje na koncepci mobilních týmů, které by zajistily očkování i této skupiny obyvatel v rámci celé České republiky,“ uvedl Kryštof Berka z tiskového odboru resortu.WHO hlásí nárůst počtu nakažených covidem-19 na světěSvětová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala růst počtu nakažených covidem-19 ve světě, který pokračuje již čtvrtý týden v řadě. Dne 12. července to na briefingu prohlásil generální ředitel organizace Tedros Ghebreyesus a jeho slova byla citována na Twitteru WHO.Dotyčný rovněž poznamenal, že počet nemocných roste ve všech regionech WHO kromě jednoho. Upozornil také na zvýšení počtu úmrtí na koronavirus po deseti týdnech snížení.Zhoršení situace s covidem-19 dal šéf WHO do souvislosti se šířením varianty delta.Členské státy WHO se nacházejí v šesti regionech. Jsou to africké, americké, evropské státy, a také země jihovýchodní Asie, východního Středomoří a západní části Pacifiku.

