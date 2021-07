https://cz.sputniknews.com/20210718/dalsi-vandal-zautocil-na-karluv-most-patra-po-nem-policie-15182842.html

Další vandal zaútočil na Karlův most. Pátrá po něm policie

Další vandal zaútočil na Karlův most. Pátrá po něm policie

Útoky na Karlův most neberou konce. V neděli ráno si totiž pražští strážnici povšimli počmáraného zábradlí. Po pachateli intenzivně pátrají a žádají veřejnost... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-18T14:29+0200

2021-07-18T14:29+0200

2021-07-18T14:30+0200

česko

vandalové

praha

česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/641/83/6418343_0:205:3059:1926_1920x0_80_0_0_d88f1ad7c6878cb005c9729fe9a79c42.jpg

Neznámý vandal počmáral zábradlí Karlova mostu nejspíše speciálním fixem. Obrazec o délce 30 až 40 centimetrů objevili dnes ráno strážníci v polovině mostu u sochy sv. Jana Křtitele. Podle policie pachateli hrozí až tři roky vězení.Zároveň policisté požádali veřejnost o pomoc v pátrání po strůjci vandalského útoku. Svědkové mají kontaktovat linku 158.Podobnému, leč daleko rozsáhlejšímu útoku, čelil Karlův most minulý týden, v pátek 9. července. Na zábradlí, části podstavce jedné ze soch a lampě se přes noc objevily modré nápisy v angličtině. Policisté následně zveřejnili kamerové záznamy mladíka a dívky, které z útoku podezřívali. Následně se policii mladík přihlásil. Kvůli jejich věku policisté identitu pachatelů nezveřejnili.Zábradlí čistil restauratér, který kvůli tomu dokonce musel přerušit svou zahraniční dovolenou. Podle jeho slov se jednalo o nejrozsáhlejší sprejerský počin, který musel z této pražské dominanty odstraňovat.Do povědomí veřejnosti se ovšem zapsal útok vandalů z léta 2019, kdy dva němečtí bratři posprejovali jeden z pilířů Karlova mostu. Pražský městský soud jim vyměřil roční podmíněný trest, stotisícovou pokutu a pětileté vyhoštění ze země.Graffiti tehdy na vlastní pěst odstranil Miloslav Černý, kterému vadil pomalý postup památkářů. Černý tvrdil, že dvoumetrový obrazec odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry. Najatí odborníci naproti tomu plánovali nápis odstraňovat dva týdny a Černého akci označili za neodborný zásah, který mohl památku poškodit.Policie „nelegální pomoc“ Miloslava Černého zpočátku vyšetřovala. Později ale případ odložila s tím, že nebyl spáchán žádný trestný čin ani přestupek.

https://cz.sputniknews.com/20210709/hate-you-vandal-radil-na-karlove-mostu-posprejoval-zabradli-15093277.html

me2d44

Na seznamu jsem reagoval na příspěvek, který reagoval tak, že navrhoval postavit tam špalek a sekat prsty. Napsal jsem jen:Hezký den. A co uděláte s těmi, kteří z rozmaru pomalují panelák, nebo vlak na odstavené koleji? To by musel být ten špalek cca na každém nádraží a na každé křižovatce - nehledě na to, že to je přístup podle Koránu. Návrh v mém příspěvku vychází z toho, že když někoho nevychovali rodiče, tak ale platí, že práce polidštila opici - a v případě některých mladých je to dneska víc, než potřebné. A to vazební ubytování je jen pro jejich dobro - oni by si pak mysleli, že se nic nestalo a všichni se proti nim spikli. Pravda - pokud viník zrovna studuje, tak by taky nemusel dostudovat - ale každý svého štěstí tvůrcem. A samozřejmě, je nutno jim dát i trochu "nepohodlí" - nejlépe místo matrace prkno a na zakrytí kousavá deka, aby měli na co vzpomínat - to jim pak vyžene roupy na celý život...... A smazali nás oba :-)))))

1