Debata o původu covidu stále více rozděluje americkou rozvědku, chybí údaje z Číny. USA zesílí tlak

Debata o původu covidu stále více rozděluje americkou rozvědku, chybí údaje z Číny. USA zesílí tlak

Prezident USA Joe Biden na konci května nařídil zpravodajským službám obnovit vyšetřování ohledně pravého původu koronaviru a poskytnout výsledek do 90 dnů...

Zatímco většina vědců stále trvá na tom, že se koronavirus vyvinul u netopýrů a pak se nějakým způsobem přenesl na člověka, mezi americkými demokraty je patrná změna postoje. Ještě před rokem totiž veřejně bagatelizovali domněnky, že koronavirus unikl nedopatřením z laboratoře ve Wu-chanu, teď ale tuto verzi považují za velice pravděpodobnou.Co se týče komunity rozvědek, jež dostala od Bidena za úkol zjistit pravé příčiny původu viru, ta momentálně stále nemá náznaky toho, že by mohla přestat být rozdělena na zastánce teze o úniku z laboratoře a podporovatele domněnky, že pandemie začala mezidruhovým přenosem ze zvířete na člověka.Podle zdrojů CNN bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan a další vysocí představitelé administrativy také považují tezi o laboratorním původu koronaviru za stejně věrohodnou jako tu o přírodním původu. Zpravodajské služby si stěžují, že potíže při vyšetřování původu viru činí zejména to, že Čína neumožňuje mezinárodní vyšetřovací komisi přístup ke všem údajům, kterými disponuje.Americká administrativa tak skrze diplomatické kanály tlačí na Čínu, aby poskytla nezbytné důkazy. Poradce amerického prezidenta Sullivan tak dokonce nedávno pohrozil Číně mezinárodní izolací, pokud neumožní vyšetřovatelům vykonat jejich práci a zjistit, odkud koronavirus pochází.K transparentnosti vyzval Čínu tento týden i šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj bylo předčasné vyloučit možnou spojitost mezi pandemií covidu-19 a únikem viru z laboratoře.Čínská vláda přitom opakovaně prohlašuje, že se od samého počátku držela otevřeného a odpovědného postoje ohledně zveřejňování údajů o epidemii koronavirové infekce.Vyšetřování WHOČína přitom poukazuje na misi pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO), která zemi navštívila na začátku roku. Mezinárodní skupina odborníků WHO se nacházela v Číně od 14. ledna téměř měsíc a prováděla společný výzkum s čínskými odborníky v oblasti identifikace původu covidu-19.Odborníkům WHO se podařilo navštívit Wuchanský institut virologie, včetně vysoce izolované laboratoře BSL-4, která byla spojena s fámami o údajném úniku viru nebo možném umělém původu covidu-19, nemocnici, tržiště s mořskými plody Huanan, a také centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.V únoru uspořádali odborníci tiskovou konferenci, na níž shrnuli výsledky práce ve Wu-chanu. Podle jejich slov v současné chvíli není známo, jakou roli v šíření viru sehrál trh s mořskými plody Huanan ve Wu-chanu, a označili také za málo pravděpodobné, že by se covid-19 dostal od netopýrů přímo na tržiště, což vyvolává předpoklad, že pravděpodobně existoval prostředník přenosu viru. Experti WHO se chystají tuto hypotézu v budoucnu prozkoumat. Prohlásili však, že přenos viru na člověka v důsledku úniku z laboratoře je málo pravděpodobný.

