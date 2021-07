https://cz.sputniknews.com/20210718/michail-saakasvili-byvaly-prezident-gruzie-hovoril-o-planu-americanu-zmocnit-se-donecka-15178491.html

Michail Saakašvili, bývalý prezident Gruzie, hovořil o plánu Američanů zmocnit se Doněcka

Bývalý gruzínský prezident a bývalý guvernér Oděské oblasti Michail Saakašvili prohlásil, že v době vrcholících bojů v Donbasu připravily USA plán, jak se... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

Politik tvrdí, že bývalý ředitel CIA a bývalý šéf ústředního velení USA David Petraeus vyzval kyjevské úřady k útoku na Doněck, a dokonce připravil plán na dobytí města.Podle jeho slov Petraeus trval na nutnosti zmocnit se Doněcka, což odůvodnil tím, že to bezpečnostní síly údajně mohly udělat samy.Saakašvili dodal, že přeposlal plán amerického generála Petru Porošenkovi, ale ten nezareagoval.Podle svých slov bývalý oděský guvernér zavolal Porošenkovi a pokusil se s ním prodiskutovat návrh amerického generála, ale ukrajinský prezident odvedl téma rozhovoru jiným směrem.Konflikt na DonbasuUkrajinská vláda a západní země dříve opakovaně obviňovaly Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny, jejíž vláda v dubnu r. 2014 zahájila vojenskou operaci proti samozvaným republikám Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice. Rusko obvinění odmítá a označuje ho za nepřípustné.Moskva opakovaně prohlašovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi. V Rusku prohlásili, že neposkytovali vojenskou techniku, střelivo, ani jinou pomoc donbaské domobraně a obvinění z údajné přítomnosti ruské armády na Donbasu jsou neopodstatněná.Během setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a americké hlavy státu Joe Bidena letos v červnu v Ženevě bylo dohodnuto, že minské dohody jsou cestou pro řešení konfliktu na východě Ukrajiny. Prohlásil to ruský lídr Vladimir Putin.Otázku vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance podle slov Putina projednali pouze zběžně. „Tady nejspíše není o čem jednat“.

Lajko Známy žuvač kravát sa asi zobudil za zlého sna, alebo mu už preskakuje? 3

Pepe Grek zabudol povedať či to bolo pred alebo po konzumácii kravaty 0

