https://cz.sputniknews.com/20210718/monika-bagarova-se-vyjadrila-k-rozchodu-s-hvezdnym-zapasnikem-mma-muradovem-15187444.html

Monika Bagárová se vyjádřila k rozchodu s hvězdným zápasníkem MMA Muradovem

Monika Bagárová se vyjádřila k rozchodu s hvězdným zápasníkem MMA Muradovem

Poslední dobou se spekuluje o tom, zda to náhodou mezi zpěvačkou Monikou Bagárovou a jejím přítelem Makhmudem Muradovem neskřípe. Objevily se totiž již... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-18T17:59+0200

2021-07-18T17:59+0200

2021-07-18T17:59+0200

rozchod

celebrity

machmud muradov

monika bagárová

vztah

vyjádření

zpěvačka

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1168/19/11681915_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_8f8706c67db6d556c461f2b1b63f54f0.jpg

Potíže v ráji? Takové otázky se nejspíše dost často honí hlavou fanouškům těchto známých osobností. Pár, který ze začátku nadšeně sdílel společné fotografie na internetu, se nyní v této oblasti tak trochu odmlčel. Za vše mluví například profil zápasníka, na kterém nenajdete ani jednu fotku, na nížby byla zvěčněná matka jeho dcery. Dcerku však sdílí oba. Co se děje? Jsou opravdu zvěsti o tom, že již netvoří pár, skutečností?Monika nyní na Instagramu vysvětlila, jak to s otcem svédcery Ruminky ve skutečnosti má.Zároveň přiznala, že na sebe s Machem bohužel nemají tolik času, kolik by si přáli.V další části ale sympatická zpěvačka naznačila, že přeci jen možná nezažívají úplně nejšťastnější období.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Muradov se narodil v sovětském Tádžikistánu a pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Střídavě žije v Praze, v uzbecké Buchaře a v nevadském Las Vegas. Za zmínku stojí, že Mach nyní bojuje ve střední váze a je první uzbecký zástupce v elitní americké profesionální soutěži UFC, taktéž první MMA bojovník na světě, jenž se stal členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora. V minulosti byl šampionem ve střední váze několika českých MMA organizací.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rozchod, machmud muradov, monika bagárová, vztah, vyjádření, zpěvačka, instagram