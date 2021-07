https://cz.sputniknews.com/20210718/moskva-oznacila-akce-opcw-v-situaci-s-navalnym-za-serii-padelku-15189295.html

Moskva označila akce OPCW v situaci s Navalným za sérii padělků

Moskva označila akce OPCW v situaci s Navalným za sérii padělků

Moskva nevěří, že to byla obyčejná chyba technického sekretariátu OPCW, který ve zprávě o incidentu s Alexejem Navalným uvedl, že přímo v den incidentu s Rusem... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

svět

organizace pro zákaz chemických zbraní (opcw)

maria zacharovová

rusko

„Opravdu, jako lidé, jako zástupci těch profesí, kterým se věnujeme, máme právo udělat chybu. Ale po každé chybě je třeba nejprve ji opravit a za druhé je třeba ji vysvětlit. A to je potvrzením toho, že nešlo o záměrné jednání s nekalými úmysly, ale o omyl,“ řekla v pořadu televizního kanálu Rossija 1.Předtím Šulgin uvedl, že OPCW ve zprávě o případu Navalného nekomentovala nesrovnalosti, vysvětlení poskytlo pouze Německo. Stálý zástupce prohlásil, že Rusko bude požadovat vysvětlení od OPCW ohledně toho, jak mohli být experti vysláni do Německa v den incidentu s Navalným, zatímco dříve byla uváděna jiná data jejich cesty.Zdůraznil, že v návrhu zprávy organizace se uvádí, že technický sekretariát na žádost Německa vyslal skupinu s cílem poskytnutí technické pomoci v případu incidentu s Rusem již 20. srpna 2020, to znamená tehdy, když se u Navalného začaly projevovat první známky zhoršujícího se zdravotního stavu na palubě letadla Tomsk-Moskva.Německé ministerstvo zahraničních věcí vysvětlilo nesrovnalosti ve zprávě OPCW o Navalném chybou v datu návrhu zprávy OPCW. Jak řekl oficiální mluvčí ministerstva Rainer Broglie, chyba byla později opravena po vyjádření sekretariátu organizace.Připomeňme, že v Omsku lékaři nenalezli stopy po chemických agentech, které by nasvědčovaly úmyslné otravě Navalného. Později byl opozičník převezen do Německa, kde místní lékaři 24. srpna konstatovali, že byl otráven inhibitorem cholinesterázy.V nynější zprávě OPCW rovněž tvrdí, že ve vzorcích krve a moči byly nalezeny stopy po inhibitorech cholinesterázy. Cholinesteráza je enzym, který je klíčový při přenosu nervových impulsů v těle a mozku. Inhibitory cholinesterázy jsou nervové látky, které narušují působení tohoto enzymu v těle.Podle německých úřadů byl Navalnyj otráven látkou typu Novičok, pomocí které měl být spáchán atentát i na přeběhlého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Julii v roce 2018.Nicméně, Kreml odpovědnost za otravu Navalného odmítá a tvrdí, že nebyly představeny dostatečné důkazy.

Ykcenaj Naj že anglani a amici takle blbnou lidem hlavy to vime ale že se do toho dá namanipulovat německo to se divím, komu se musí zavděčit, ja myslel, že poslední kancléři německa už nemusi posluhovat amíkům a ejhle,,, 0

josefnovak_36 opět snaha nalhat lidem situaci tak, aby se někomu hodila. Je vidět, že západ bez podvodu nedokáže jednat a žít. 0

rusko

