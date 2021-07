https://cz.sputniknews.com/20210718/musime-si-pospisit-v-boji-proti-zmene-klimatu-merkelova-byla-sokovana-nasledky-zaplav-v-nemecku-15188550.html

„Musíme si pospíšit v boji proti změně klimatu.“ Merkelová byla šokována následky záplav v Německu

„Musíme si pospíšit v boji proti změně klimatu.“ Merkelová byla šokována následky záplav v Německu

Jak uvádí agentura Reuters, německá kancléřka Angela Merkelová navštívila postižené oblasti západního Německa a hovořila s pracovníky záchranné služby a... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

Merkelová vyjádřila šok nad tím, co označila za neskutečnou destrukci způsobenou záplavami z minulého týdne. „Němčina sotva zná slova pro způsobenou devastaci,“ řekla při návštěvě okresu Ahrweiler, nejvíce postiženého záplavami.Tyto rekordní povodně, které způsobily nejhorší přírodní katastrofu v zemi za téměř šest desetiletí, pravděpodobně mají podle Merkelové souvislost s globálním oteplováním, jež zvyšuje pravděpodobnost přívalových dešťů.„Musíme si pospíšit v boji proti změně klimatu,“ dodala Angela Merkelová a slíbila všem postiženým rychlou finanční pomoc.Povodně v NěmeckuPřipomínáme, že v Německu od pondělí trvají lijáky vyvolané cyklonem Bernd, který postihl západ Evropy. Živel zasáhl hlavně západní a jihozápadní oblasti, kde se řeky, mimo jiné i Rýn, vylévají z břehů a zaplavují ulice měst.Obzvláště složitá situace vznikla ve spolkových zemích Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční, tak i železniční, zůstala na mnoha místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.Napjatá a dramatická situace panuje v také Saském Švýcarsku, kde spadlo přes 100 litrů srážek na metr čtvereční. Nejvíce postižené jsou obce Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna a Gohrisch u hranic s Českem.V Bavorsku se mezi nejpostiženější oblasti řadí město Bertechsgaden a jeho okolí- Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg a Ramsau. Hasiči zde hlásí zaplavené ulice a sklepy a několik domů muselo být dokonce evakuováno kvůli sesuvům svahů. Znepokojující je také to, že stoupla hladina řeky Ache u Bertechsgadenu, a to na 3,72 metru. Tím překonala výši hladiny z roku 2013, kdy měla „jen“ 3,12 metru. Zatím se uvádí, že si tato přírodní katastrofa vyžádala dva lidské životy.Aktuálně počet obětí ničivého živlu v Německu dosáhl minimálně 188 lidí.K ničivým záplavám došlo nejen v Německu, ale také v Belgii, Nizozemsku a Rakousku.Pokud jde o Rakousko, tam je to například město Hallein a místa v okolí Alp. Právě historické centrum města Hallein, které leží jižně od Salcburku, bylo zaplaveno vodou.

