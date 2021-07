https://cz.sputniknews.com/20210718/na-kube-se-konal-mitink-na-podporu-vlady-zeme-15178663.html

Na Kubě se konal mítink na podporu vlády země

Na Kubě se konal mítink na podporu vlády země

Více než 100 000 lidí vyšlo v sobotu do kubánských ulic, aby vyjádřilo podporu vládě a odsoudilo masivní protesty, které se v zemi konaly, uvedlo tamní... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

„Více než 100 tisíc lidí se brzy ráno sjednotilo vedeno touhou chránit svou zemi před zahraničními zásahy a také otřesy vyprovokovanými na ostrově s cílem sociální exploze, která povede k politické destabilizaci národa,“ uvedlo ministerstvo ve své zprávě na Twitteru.První hromadné protesty po mnoha letech se konaly 11. července v 10 správních celcích na Kubě. Mezi požadavky demonstrantů bylo uváděno „pořádání svobodných voleb“ a řešení sociálních problémů. Vládní stoupenci uspořádali po prezidentově výzvě vyjít do ulic vlastní pochody. Kubánské úřady uvedly, že za protesty na Kubě stojí USA. Washington tato slova odmítl a označil je za „vážný omyl“.Všichni demonstranti zadržení během protestů na Kubě musí být propuštěni, prohlásila vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová.Bacheletová vyzvala k „nezávislému, transparentnímu a účinnému vyšetřování“ smrti jednoho demonstranta během protestů v Havaně.Moskva apelovala na USA, aby se nevměšovaly do záležitostí KubyMoskva tento týden vyzvala Washington, aby nezasahoval do vnitřních záležitostí Kuby a aby nechal Kubánce samostatně rozhodovat o svém osudu, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Ykcenaj Naj Amíkům se nelíbí potlačení protestů jinde ale do USA nevidí, oni se dívaji druhou stranou dalekohledu, že do vlastních měst nevidí-pokrytci-ti ubozí američané nemají právo na protesty, na tu jejich demokracii jakou prosazují ve světě -americký ksindl a EU už je to samé-je třeba utéct z takových spolků 1

Ykcenaj Naj Kdo s čím zachází tak tím..........Amíci už tu barevnou-zatím jen černou revoluci zažívají- a to by mněli za svá práva původních obyvatel zabojovat původní obyvatelé- když tak radí amíci ukrajincům.... 0

