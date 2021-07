„Normálně oni se nestydí a dělaj tyto věci!“ Babiš se opřel do demobloku kvůli dalšímu tunelu

„A my jsme tomu udělali ve Sněmovně konec, čímž jsme ušetřili 80 miliard. A to, co se stalo potom v Poslanecké sněmovně, vejde do dějin, protože dvě koalice PirátoStan a ODS, KDU a TOPka, chtěly dokonce, si představte tu neuvěřitelnou drzost, chtěly opět na poslední chvíli navýšit podporu pro solárníky, a málem prošel jejich brutální návrh na zvýšení marže zisků těchto solárníků, což by nás stálo 50 miliard. A šlo by to zase tomu solárnímu tunelu. A totálně zlobbovaná koalice SPOLU, to znamená ODS, KDU a TOPka, tam byl takovej zmatek, že dokonce při hlasování neschválila svůj vlastní návrh. Takže my jsme byli pár minut od druhého tunelu. Ale nakonec jsme to uhráli,“ konstatoval Babiš.