OPEC+ se rozhodla zvýšit těžbu ropy

Aliance OPEC+ prodloužila dohodu o omezení těžby ropy do konce roku 2022, jak vyplývá z komuniké po zasedání ministrů ve Vídni. 18.07.2021, Sputnik Česká republika

Země se především dohodly, že od srpna budou zvyšovat celkovou těžbu každý měsíc o 400 tisíc barelů denně do té doby, dokud nebude vyčerpán současný limit 5,8 milionu barelů. Předpokládá se, že z omezení bude možné se dostat do konce září příštího roku.Hlavní překážkou uzavření dohody byla otázka zvýšení základní úrovně produkce pro SAE. Nyní je definována na 3,168 milionu barelů denně, Emiráty trvaly na jejím zvýšení na 3,8 milionu. Nakonec se země OPEC+ dohodly, že od května 2022 se zvýší základna pro SAE o zhruba 330 tisíc barelů denně a pro Kuvajt - o 150 tisíc barelů.Aliance navíc souhlasila se zvýšením základny pro Rusko a Saúdskou Arábii, a to až na 11,5 milionu barelů denně.Stávající dohody OPEC+ platí od května 2020. Tehdy kvůli poklesu poptávky po ropě, způsobené pandemií covidu-19, aliance snížila těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Jak se situace stabilizovala, limity byly upravovány a nyní činí 5,76 milionu barelů. Říjen 2018 byl určen jako výchozí bod pro účastníky transakce a 11 milionů barelů pro Rusko a Saúdskou Arábii.Další zasedání OPEC+ je naplánováno na 1. září.

