Prymula: Jediné plošné opatření, jež tu má být, je očkování. Epidemiolog promluvil o vývoji situace

Prymula: Jediné plošné opatření, jež tu má být, je očkování. Epidemiolog promluvil o vývoji situace

Někdejší ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula promluvil v TV Seznam o současné epidemiologické situaci, o očkování a mutaci delta.

Již nedávno Státní zdravotní ústav informoval o tom, že podíl mutace delta v české populaci roste. Lidé se tak přirozeně bojí, že by mohlo dojít k další vlně pandemie. Odborníci tak usilovně přemýšlí o tom, jak zabrzdit rostoucí křivku nakažených. Prymula si myslí, že cesta z pandemie spočívá v plošném očkování. Exministr zdravotnictví také doporučuje situaci pečlivě mapovat, aby se zjistilo, ve kterých regionech a u kterých věkových skupin se virus šíří.Podle jeho slov se nová mutace nejvíce šíří hlavně mezi mladší populací v nočních klubech, což přiznává také biochemik Jan Konvalinka.Následně se Prymula vyslovil také k systémům, jejichž úkolem je řešitzhoršující se situaci během pandemie. Česko zná covidový semafor, PES a balíčky. Dle Prymuly se ale žádný ze systému příliš neosvědčil.Prymula zároveň upozorňuje na dvě důležité skutečnosti, které by mohly představovat nebezpečí. První z nich jsou nové mutace. Druhým nebezpečím je pak dle odborníka přibližně půl milionu osob, které se nechtějí nechat naočkovat.Za zmínku stojí i to, že se čísla nově nakažených začala poslední týdny v ČR zvyšovat. V počtu hospitalizovaných osob se to ale zatím nepromítlo, a tak možná lidé nárůstu nepřikládají takovou váhu.Varuje tak před rychlým zvratem a doporučuje predikovat: „ „Pořád tady máme asi 600 tisíc osob, které jsou stále ohroženy tím těžším průběhem. Takže opájet se dnes tím, že nám nerostou počty osob v nemocnicích, je hezké, ale ony růst začnou.“Očkování – ano či ne?I když Prymula o očkování mluví jako o cestě z pandemie, stále existuje spousta lidí, kteří se očkovat dát nechtějí. O daném tématu se rozpovídal také Konvalinka, který si myslí, že za averzí vůči očkování stojí hlavně nepotvrzené zprávy a sprosté lži, které v konečném důsledku mohou zabíjet.Vyzdvihl pak i to, že se Česko řadí mezi země, které pandemie dramaticky zasáhla nejen ekonomicky, ale i pokud jde o počet obětí.Řeč přišla mimo jiné také na to, zda se bude do budoucna přeočkovávat třetí dávkou vakcíny. Zatím se dle Prymuly čeká na nová data z Velké Británie, která budou známana podzim. O této variantě se však již nějakou chvíli mluví.Konvalinka si ale stojí za tím, že třetí dávka očkování nebude potřeba, jelikož ochrana po dvou dávkách je poměrně dlouhodobá: „Očkování dramaticky pomáhá snížit počty úmrtí a je to obrovský úspěch.“Co se týče povinného očkování, které v poslední době nařídily některé evropské země, Prymula uvedl, že si přeje pokračovat v dobrovolném přístupu. Jediná oblast, kde se vedou diskuze o tomto tématu, je dle něj očkování zdravotníků. „Dovedu si představit, že ta, by ta povinnost byla, stejně jako je u hepatitidy B,“ míní.V neposlední řadě přišla řeč na kolektivní imunitu a proočkovanost. Prymula se domnívá, že pokud jde o to, kolik lidí má být proočkováno, 70 % zřejmě stačit nebude.

