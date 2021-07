Rostech uveřejnil fotografii nejnovější ruské stíhačky

https://cz.sputniknews.com/20210718/rostech-uverejnil-fotografii-nejnovejsi-ruske-stihacky-15189160.html

Státní korporace Rostech uveřejnila na účtu Twitteru fotografii přední části nové ruské stíhačky, která bude představena na letecké show MAKS-2021. 18.07.2021, Sputnik Česká republika

„Opravdu si myslíte, že vás stále ještě nemáme čím překvapit?“ je uvedeno nad snímkem.Autoři publikace také slíbili, že se „uvidí“ s diváky na letecké show 20. července.Již dříve na své facebookové stránce státní korporace ukázala fotografie stíhačky v pouzdře - uživatelé měli zapnout svou fantazii, aby si představili, jak vypadá novinka bez něho.Jak sdělil koncem května agentuře Sputnik zdroj ve vojensko-průmyslovém komplexu, Rostech vyvíjí první ruskou lehkou víceúčelovou stíhačku páté generace s jedním motorem. Zdroj také uvedl, že nové letadlo by mělo mít vzletovou hmotnost nejvýše 18 tun, jeho maximální rychlost přesáhne dva Machy. Zároveň se bude vyznačovat sníženým radarovým podpisem a super manévrovatelností.Podle názoru leteckého odborníka Olega Pantělejeva to bude lehký taktický stíhací letoun páté generace s velkou bojovou zátěží a s pokrokovými leteckými zbraněmi. Ocasní plochy ve tvaru V a obrys křídla svědčí podle názoru odborníka o uplatnění technologií stealth.Na MAKS 2021 bude prezentována také střela zvýšené efektivity S-13B.Mezinárodní letecký a kosmický salon se bude konat ve dnech 20. – 25. července v Žukovském u Moskvy. Všechny akce se budou konat s přihlédnutím k požadavkům boje proti šíření koronaviru. Bude rovněž uskutečněn přímý přenos na kanálech YouTube Rostechu a Sjednocené letecké korporace.

