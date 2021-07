https://cz.sputniknews.com/20210718/sefkuchar-prozradil-jak-pomoci-vodky-udelat-perfektni-vidensky-rizek-15186650.html

Šéfkuchař prozradil, jak pomocí vodky udělat perfektní vídeňský řízek

Šéfkuchař prozradil, jak pomocí vodky udělat perfektní vídeňský řízek

Pravděpodobně nejslavnější a nejlepší řízek na světě pochází z Vídně. Jeho kouzlo spočívá v bohaté chuti, které lze dosáhnout díky procesu známému, v němčině...

Americký kuchař a autor potravin J. Kenji López-Alt v článku listu The New York Times podrobně popsal, jak lze dosáhnout tohoto perfektního výsledku při přípravě vídeňského řízku.Proces přípravy obsahuje šest základních věcí – v podstatě je tomaso, mouka, vejce, strouhanka, tuk a smažení. Začneme tedy masem.MasoMoukaVejceStrouhankaSmaženíDalší tipyŘízek se musí při smažení na pánvi neustále pohybovat, což napomáhá rychlému, rovnoměrnému propečení a povzbuzuje kůrku, aby se odlepila od masa.Vynikajícímu výsledku prospěje také ještě jeden trik, který spočívá v postříkání řízků trochou vody před obalením ve strouhance. Tato voda vytváří extra páru, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného nafouknutí kůry. Naopak, pokud chcete, aby se kůrka přilepila, řízeček velmi důkladně osušte pomoci papírových utěrek.Pokud ale místo vody použijeme vodku, pak se tento efekt ještě zesílí a dostanete nejnafouklejší a ten nejjemnější řízek. Vodka se totiž kvůli obsahu alkoholu odpařuje rychleji a silněji. Díky tomu může nahrazení části tekutiny v těstíčku vodkou vést k lepším výsledkům.Poté, co se alkohol odpaří, nezanechá žádné stopy po lihu. Pokud jste ale abstinent, pak i střik vody nebo octa určitě výrazně zlepší chuť vašehořízku.

