Severní Čechy ohrožuje voda a vydatný déšť. Hrozí další bouřky a povodně na několika místech ČR

Vysoké teploty opět vystřídaly vydatné deště a bouřky, jak varovali meteorologové. Déšť včera pustošil zejména severní Čechy. To mělo za následek, že se... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-18T11:30+0200

2021-07-18T11:30+0200

2021-07-18T11:49+0200

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/15181483_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_3098f87daaef8fb737406950b94fb680.jpg

Předpověď počasí na další dny je ale nepříznivá – bouřky a deště budou pokračovat. To však není moc dobrá zpráva zejména pro obyvatele Českolipska, které se aktuálně řadí k nejpostiženějším oblastem. Už v noci se totiž hladiny Šporky a Dobranovského potoka v této oblasti zvýšily tak, že hasiči evakuovali obyvatele v Písečné a Dobranově. V Dobranově šlo o asi dvacet domů, přičemž tamní potok navíc zatopil silnici. Pokud jde o Písečnou, odtud museli hasiči evakuovat 37 lidí.Za zmínku stojí i to, že hodinu před půlnocí hasiči vyjeli do Kunratic u Cvikova, kde zachraňovali obyvatele zatopeného rodinného domu.Vydatný déšť na mnoha místech tak měl za výsledek, že se začaly zvedat hladiny řek a potoků, a to nejen na Liberecku, ale i Děčínsku či v Plzeňském kraji. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) navíc zveřejnil, že za včerejší den napršelo nejvíce ve Šluknovském výběžku, a to přes 130 litrů na metr čtvereční.Otava a třetí povodňový stupeňČesko má tak oprávněně strach ze záplav. Například Otava v Rejštejně hlásí aktuálně třetí povodňový stupeň. O půlnoci byla její hladina na 76 centimetrech a průtok činil 8,98 metru krychlových za sekundu. K sedmé hodině ranní se ale hladina prudce zvýšila na 187 centimetrů a průtok stoupl na 126 metrů krychlových za sekundu.V souvislosti s tím museli zakročit opět hasiči, kteří v neděli ráno evakuovali kemp u rozvodněné Otavy v Anníně.O nic lépe na tom nejsou ale ani další české řeky. Například skoro o metr se od půlnoci zvedly i hladiny řek Křemelná, Vydra či Klabava.Druhý povodňový stupeň, což značí pohotovost, je aktuálně hlášen v případě řek Vydra v Modravě, Křemelná ve Stodůlkách a Otava v Sušici. Druhý stupeň vykazuje také Klabava v Hrádku na Rokycansku a Bradava v Žákavě na Plzeňsku. Na prvním stupni sezatím drží Úslava v Prádle a Klabava v Rokycanech. Pokud jde o Šumavu, na některých místech napršelo kolem 60 litrů na metr čtvereční.Děčínsko pod vodouDobrá situace není ani na Děčínsku. Tam se totiž v Mikulášovicích protrhla hráz rybníka a ve Vilémově voda zaplavila silnici přímo před stanicí dobrovolných hasičů. Stejně tak voda zaplavila i silnici z Hřenska směrem na Meznou a zatopené jsou také silnice přímo v Děčíně. Uvádí se, že voda je na silnici I/13 v oblasti Pětimostí, a že zatopení hlásí i vozovky v Poštovní, Ústecké, Podmokelské a Hankově ulici.Déšť ovlivnil také situaci na železnici. Z důvodu zaplavených kolejí v Bad Schandau bylo přerušeno vlakové spojení z Děčína do Německa. Kvůli záplavám nejezdí ani vlaky mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb.Hladiny řek stoupají, voda se vylévá z břehů i na dalších místech v Ústeckém kraji.Problémy v LiberciDobrá situace není ani na Děčínsku. Tam se totiž v Mikulášovicích protrhla hráz rybníka a ve Vilémově voda zaplavila silnici přímo před stanicí dobrovolných hasičů. Stejně tak voda zaplavila i silnici z Hřenska směrem na Meznou a zatopené jsou také silnice přímo v Děčíně. Uvádí se, že voda je na silnici I/13 v oblasti Pětimostí, a že zatopení hlásí i vozovky v Poštovní, Ústecké, Podmokelské a Hankově ulici.Jihomoravský kraj a OlomouckoBouřky se ale objevily také v Jihomoravském kraji. Kvůli popadaným větvím byl zablokován provoz na trati z Havlíčkova Brodu do Tišnova. V úseku mezi Tišnovem a Řikonínem na Brněnsku pak spadl strom a do trakčního vedení napadaly větve.Kromě toho hasiči z Olomouckého kraje informovali také o tom, že v souvislosti s velmi silnými srážkami zasahují v okolí Jeseníku a Bělé pod Pradědem. Tam řeka Bělá překročila 3.povodňový stupeň.

