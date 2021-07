https://cz.sputniknews.com/20210718/sluzba-bezpecnosti-ukrajiny-si-predvolala-ministra-obrany-rf-sojgua-na-20-cervence-do-mariupolu-15181086.html

Služba bezpečnosti Ukrajiny si předvolala ministra obrany RF Šojgua na 20. července do Mariupolu

Předvolání podepsal vrchní vyšetřovatel Hlavní správy SBU v Doněcké a Luhanské oblasti Taras Butenko. V něm stojí, že se má ruský ministr dne 20. července dostavit do Mariupolu. Na Ukrajině je Šojgu obviněn ze „založení militarizovaných ozbrojených jednotek v rozporu s legislativou“.Není to však první případ, kdy se ukrajinští vyšetřovatelé pokoušejí o předvolání ruských občanů. V srpnu 2016 tehdejší ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko prohlásil, že hodlá zatknout Šojgua a 17 vysokých ruských činitelů. Byli obviněni ze „zločinů proti základům národní bezpečnosti Ukrajiny“.V roce 2014 si ukrajinské ministerstvo vnitra předvolalo lídra strany LDPR (Liberálně-demokratická strana Ruska) Vladimira Žirinovského, předsedu Ústředního výboru Komunistické strany RF Gennadije Zjuganova, a šéfa Spravedlivého Ruska Sergeje Mironova. V roce 2017 dostali předvolání náměstkové ministra obrany Nikolaj Pankov a Dmitrij Bulgakov, a rovněž náměstek hlavního velitele vojenského námořnictva Alexandr Fedotěnkov. Letos v únoru vytyčila SBU obvinění proti náměstkovi ministra obrany generál-plukovníkovi Andreji Kargopolovovi. Ve všech těchto případech ukrajinské úřady informovaly o záměru zatknout ruské občany, avšak v reálu se nic podobného nekonalo.Kyjevské úřady nejednou obvinily Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny, a oficiálně ho označují za „zemi agresora“. Moskva nejednou tato obvinění odmítla a zdůraznila, že se neúčastní událostí na Donbasu, ani vnitřního ukrajinského konfliktu, a že by si přála, aby sousední země překonala politickou a ekonomickou krizi.Hlavní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny obvinil Rusko z provokací v Černém mořiHlavní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny Ruslan Chomčak již dříve prohlásil, že Rusko údajně „stále provokuje“ ukrajinské vojáky v Černém a Azovském moři, avšak dodal, že ti „nepodléhají provokacím“.„Rusové nás stále provokují, pokud jde o Černé moře, Azovské moře, dochází stále k provokacím, počínaje tím, že blokují velké plavební prostory pod záminkou cvičení, bojové střelby apod.,“ prohlásil Chomčak na středečním briefingu.Ukrajinští vojáci, podle jeho slov, těmto provokacím nepodléhají, i když mají právo na reakci až po použití zbraní. „To jediné, co děláme, je, že nikdy neprovokujeme ani Rusy, ani nikoho, kdo se nachází ve vodách Černého nebo Azovského moře, k nějakým aktivním úkonům, tím spíš k použití síly. Jsme ale připraveni tuto sílu použít. Jediné, co si uvědomujeme, což není tajemstvím, že se dnešní kapacity našeho vojenského námořnictva a vojenského námořnictva RF nedají porovnat,“ řekl Chomčak.Dotyčný dále poznamenal, že zahraniční partneři pomáhají Ukrajině v rozvoji vojenského námořnictva, a že přítomnost vojenských lodí v ukrajinských vodách je „zdržující faktor“. „Pomáhají nám v tom USA, poskytují nám lodě, školí naše posádky, dnes již poskytují vyzbrojené lodě. Velká Británie nám rovněž pomáhá. Vojenské lodě, jež jsou dnes téměř stále přítomné ve vodách Černého moře, například dnes jedna vojenská loď odplouvá a druhá připlouvá, a jejich přítomnost nám poskytuje jistotu, že, bude-li to potřeba, řeknou své slovo,“ dodal Chomčak.Podle zprávy navigační a oceánografické správy Ministerstva obrany RF uveřejněné 14. dubna, se pozastavuje platnost práva civilní plavby přes výsostné vody RF pro cizí vojenské lodě a další státní plavidla ve třech oblastech Černého moře. Přitom se zdůrazňuje, že tyto zóny, jež mají být uzavřeny, nebudou bránit plavbě přes Kerčský průliv, kromě toho se všechny nacházejí uvnitř výsostných vod RF.Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyslovilo protest RF kvůli uzavření části vod Černého moře, a prohlásilo, že to bylo uděláno pod záminkou vojenských cvičení. Přitom samotný Kerčský průliv a přístup k němu nejsou, podle zprávy, součástí uvedených zón, a všechny oblasti, jež se plánují uzavřít, se nacházejí pouze v mezích vnějších hranic výsostného moře Ruské federace.EU odpověděla na dotaz Sputniku, že považuje uzavření Ruskem jednotlivých oblastí Černého moře „za ještě víc destabilizující situaci,“ a vyzvala ke zrušení tohoto rozhodnutí.

