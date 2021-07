https://cz.sputniknews.com/20210718/sokujici-zabery-z-rakouska-ulice-mesta-se-promenily-v-divokou-reku-jejiz-proud-strhl-dva-lidi-15187212.html

Šokující záběry z Rakouska: ulice města se proměnily v divokou řeku, jejíž proud strhl dva lidi

Řádění přírody ještě stále nemá dost a pokračuje! Po ničivých záplavách v Německu, Belgii a Nizozemsku zasáhla v sobotu velká voda i Sasko u hranic s Českou... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

Noviny Sächsische Zeitung uvádějí, že v Saském Švýcarsku spadlo místy více než sto litrů vody na metr čtvereční. Úřady varují před silnými záplavami.Rakouské město Hallein zasáhly silné deště, jejichž následkem se voda valila ulicemi jako rozbouřená řeka. Šokující záběry obrovské spouště, kterou napáchala voda, se objevily na sociální síti Twitter. Na záběrech vidíme dva lidi, kteří se snažili utéct před přívalem vody, ale silný proud je strhl a přirazil na zeď blízkého domu. Na pomoc jim přispěchal další muž, ale silný proud strhl i jeho. Naštěstí na konci videozáběrů vidíme, že se jim podařilo se zachránit.Starosta města Alexander Stangassinger sdělil, že naštěstí během přívalových dešťů nebyl nikdo zraněn a žádný obyvatel města není pohřešován. „V neděli ráno nedošlo k žádným hlášeným zraněním ani nezvěstným osobám,“ řekl.Zpravodajský web Bild uvádí, že povodeň byla způsobena rozvodněnou řekou Kothbach. Poplach civilní ochrany byl vyhlášen kromě Halleinu také ve městech Mittersill a v Kufstein. V Salcburku byla postavena protipovodňová hráz. Úřady Halleinu vyzývají obyvatele města, aby nechodili do podzemních garáží ani suterénů. Jsou očekávány další přívalové deště, které hrozí dalšími záplavami.Bouřky v ČeskuDéšť včera pustošil zejména i severní Čechy. To mělo za následek, že se zvýšily hladiny mnohých řek a na několika místech v ČR hrozí povodně. Na Českolipsku dokonce museli hasiči evakuovat obyvatele obcí. Extrémní stupeň nebezpečí platí v Děčíně, Rumburku a Varnsdorfu.Předpověď počasí na další dny je ale nepříznivá – bouřky a deště budou pokračovat. To však není moc dobrá zpráva zejména pro obyvatele Českolipska, které se aktuálně řadí k nejpostiženějším oblastem. Už v noci se totiž hladiny Šporky a Dobranovského potoka v této oblasti zvýšily tak, že hasiči evakuovali obyvatele v Písečné a Dobranově. V Dobranově šlo o asi dvacet domů, přičemž tamní potok navíc zatopil silnici. Pokud jde o Písečnou, odtud museli hasiči evakuovat 37 lidí.

josefnovak_36

to je za to, že se lidi nemodlí k bohu a ten je za to takto trestá. Ne, vážně, je to děs, ale na to odborníci upozorňovali již před 30tilety, že k tomu dojde. Nemalou měrou k tomu přispívají i pole plné solárních panelů a kácení Amazonských pralesů. Likvidace lužních lesů a záplavových luk. Hlavně, že se tam staví montovny a koryta řek se narovnávají a dláždí. A bude hůř, až se k tomu ještě přidá zelené šílenství. Kde bude stát brát peníze na likvidaci škod, na to jsem zvědavý. Ty daně co nám nasolí z nás udělají žebráky. Ale sláva zku r ve né EU.

