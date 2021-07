„Top gejša.“ 40letá Erbová se na počest svých narozenin objevila v sexy šatech. Foto

„…Trošku jsem se toho čísla bála, ale v zásadě to má jednu obrovskou přednost… Životní zkušenosti se nedají přenést, bohužel se musí odžít… To člověka posune mentálně tak daleko, že víte, co chcete a co nechcete… Jinak řečeno „srovnané regály v hlavě“… Těším se na své holky, jedou za mnou ze všech koutů republiky a společně oslavíme „fuj, fuj 40“. Taaaak se na vás těším…, já jsem už připravená na značkách… Jen ještě musím trošku chytit tu správnou barvu na večírek,“ napsala Vlaďka v popisku u fotografie.