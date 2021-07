https://cz.sputniknews.com/20210718/tusk-popsal-mozny-scenar-rozpadu-evropske-unie-15187602.html

Tusk popsal možný scénář rozpadu Evropské unie

Tusk popsal možný scénář rozpadu Evropské unie

Bývalý předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk v rozhovoru pro TVN24 uvedl, že EU slábne následkem činů řady členských států.

„Pokud se objeví více států, které budou trvat na tom, aby nějakým způsobem poškodily Evropskou unii, organizace může skončit,“ připustil.Podle Tuskova názoru zahájilo Polsko a Maďarsko proces „podkopávání“ EU.Upřesnil, že krize ve vztazích mezi některými státy a vedením EU má politickou povahu a trvá již dlouhou dobu.Tusk poukázal na to, že Evropská unie se nerozpadne „pozítří“, ale vysvětlil, proč tato možnost existuje.„Pamatuji si, jak jsem hovořil s Davidem Cameronem (bývalým předsedou vlády Velké Británie, během jehož působení ve funkci se konalo referendum o odchodu země z Evropské unie), a ten mi řekl: „Neboj se, my z EU určitě neodejdeme.“ A najednou, o šest měsíců později, se stalo něco, co vláda nepředvídala,“ řekl Tusk.Soud EU v Lucembursku již dříve upozornil Polsko na nesoulad ustanovení soudní reformy s evropským právem, zejména v tom, co se týká nezávislosti soudního systému země. Uvádělo se, že ustanovení o disciplinárním senátu Nejvyššího soudu Polska nezaručují nezávislost a nestrannost soudců, protože mohou být přímo nebo nepřímo ovlivněni zákonodárnou a výkonnou mocí.Pokud Polsko neodstraní porušení, může být pokutováno Evropskou unií.Poté generální prokurátor Polska, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro obvinil Soudní dvůr Evropské unie z plnění politického příkazu. Podle jeho názoru soud EU předvedl „koloniální myšlení, které umožňuje rozdělení zemí EU na lepší a horší“.

