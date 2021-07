https://cz.sputniknews.com/20210718/v-olympijske-vesnici-v-tokiu-poprve-objevili-covid-19-u-sportovcu-15179507.html

V olympijské vesnici v Tokiu poprvé objevili covid-19 u sportovců

V olympijské vesnici v Tokiu poprvé objevili covid-19 u sportovců

Organizační výbor olympiády v Tokiu, která má začít již za necelý týden, informoval o pozitivních výsledcích testu na koronavirus u dalších deseti lidí... 18.07.2021, Sputnik Česká republika

Televize NHK v pátek s odkazem na organizační výbor informovala, že první případ koronaviru v olympijské vesnici byl zjištěn u člena jedné delegace, jež přicestovala na olympijské hry do Tokia.Podle zprávy pro tisk je devět z deseti lidí, majících pozitivní test na covid-19 po vstupu do Japonska, ve čtrnáctidenní karanténě.Pozitivní test měli například tři zahraniční sportovci, z nichž dva jsou ubytováni v olympijské vesnici, jeden zahraniční novinář, jeden zahraniční pracovník najatý na dobu olympiády. Dalších pět cizinců „patří do skupiny osob spojených s olympiádou“.Zmiňme, že olympiáda v Tokiu se má konat ve dnech 23. července – 8. srpna 2021.WHO hlásí nárůst počtu nakažených covidem-19 na světěSvětová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala růst počtu nakažených covidem-19 ve světě, který pokračuje již čtvrtý týden v řadě. Dne 12. července to na briefingu prohlásil generální ředitel organizace Tedros Ghebreyesus a jeho slova byla citována na Twitteru WHO.„Minulý týden byl již čtvrtým týdnem v řadě, který se vyznačoval nárůstem počtu případů covidu-19 v celém světě,“ sdělil Ghebreyesus.Dotyčný rovněž poznamenal, že počet nemocných roste ve všech regionech WHO kromě jednoho. Upozornil také na zvýšení počtu úmrtí na koronavirus po deseti týdnech snížení.Zhoršení situace s covidem-19 dal šéf WHO do souvislosti se šířením varianty delta.Členské státy WHO se nacházejí v šesti regionech. Jsou to africké, americké, evropské státy, a také země jihovýchodní Asie, východního Středomoří a západní části Pacifiku.

ToMašek a co chřipku a rakovinu, taky našli...? a když se teď tak hodně preferují teplouši, hledali i aids ? 0

tokio

japonsko

