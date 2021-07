https://cz.sputniknews.com/20210719/babis-s-vojtechem-otevreli-treti-ockovaci-centrum-bez-registrace-15191148.html

Babiš s Vojtěchem otevřeli třetí očkovací centrum bez registrace

V Praze v obchodním centru na Smíchově se dnes otevřelo třetí očkovací centrum, kam mohou lidé přijít bez předchozí registrace. V 9 hodin centrum otevřeli... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Od minulého týdne v Praze fungují již dvě podobná centra, jedno v nákupním centru na Chodově, druhé na hlavním nádraží. Ve středu by se měla otevřít centra také v nákupních centrech Karolina v Ostravě a Olympia v Brně.V obchodním centru Nový Smíchov bude otevírací doba očkovacího centra od 9 do 20 hodin, provoz má na starosti motolská fakultní nemocnice. Používaná bude vakcína Moderna.Andrej Babiš ve svém nedělním pořadu na Facebooku prozradil, že ve dvou již fungujících centrech bylo za minulý týden naočkováno přes šest tisíc lidí.Babiš také zmínil, že k očkování mají přilákat také dopisy, které pojišťovny minulý týden odeslaly s výzvou k očkování více než půl milionu lidí starších 60 let. Tento týden dopis dostanou i zbývající neočkovaní pojištěnci starší 18 let.Bez předchozí registrace se mohou lidé očkovat také v Plzeňském kraji. Očkování chce spustit také Zlínský kraj. Adam Vojtěch připomněl, že zájem má i Hradec Králové.Pravidla na hranicích se SlovenskemPři vstupu na území Slovenska od 19. července platí nová pravidla. Týkají se lidí naočkovaných jednou dávkou vakcíny proti novému koronaviru.Na PCR test bude možné jít hned první den po vstupu do země. Bude-li negativní výsledek, bude možné ukončit karanténu. Jedná se o přechodné ustanovení týkající se lidí, kteří se nechali očkovat před 9. červencem. Bude platit dva týdny, stojí ve vyhlášce Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenska.Slovenský úřad veřejného zdravotnictví tímto opatřením zareagoval na pozastavení účinnosti vyhlášky ze strany Ústavního soudu z června letošního roku, jež rozlišuje jednotlivé okolní země podle takzvaného semaforu a podle toho nastavuje karanténní opatření.

