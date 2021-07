https://cz.sputniknews.com/20210719/bill-gates-a-george-soros-spojili-sve-sily-pro-vykup-spolecnosti-ktera-vyrabi-testy-na-covid-19-15195443.html

Bill Gates a George Soros spojili své síly pro výkup společnosti, která vyrábí testy na covid-19

Bill Gates a George Soros spojili své síly pro výkup společnosti, která vyrábí testy na covid-19

Miliardáři jsou blízko ke koupi britské společnosti Mologic, které se podařilo vyvinout test na covid-19, jež odhaluje výsledek během deseti minut. Ve... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T16:33+0200

2021-07-19T16:33+0200

2021-07-19T16:33+0200

warren buffett

miliardář

jaderný reaktor

svět

koronavirus

testování

bill gates

george soros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/15196464_0:68:1891:1131_1920x0_80_0_0_8e104d314db431fbb24f1fa0d76f8604.jpg

O tom, že se zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates spojil v rámci dohody o koupi britského výrobce s americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem, informoval dnes britský deník The Telegraph.Jejich konsorcium tak údajně investuje téměř miliardu korun do firmy Mologic, aby se mohla zaměřit na vývoj nízkonákladových testů, a to nejen na covid, ale i na tropická onemocnění, jako jsou horečka dengue a říční slepota.Společnost Mologic byla založena v roce 2003 a v současnosti ji vlastní Foresight Group LLP a Calculus Capital.Ačkoli společnost prošla posouzením a obdržela pro své testy označení CE (Conformité Européenne), její výrobek ještě musí být schválen pro použití ve Spojeném království a v USA.Společnost Mologic již dříve dostala od vlády Spojeného království téměř 30 milionů korun na vývoj svých testů, ale pak obvinila úřady ze „ztěžování“ jejího úsilí, aby test byl v zemi používán masově.Britská média již dříve informovala, že skupina filantropů, včetně Gatese a Sorose, vykompenzuje následky rozhodnutí britské vlády, která snížila letošní výdaje na zahraniční pomoc z 0,7 procenta národního důchodu na 0,5 procenta.Společný projekt Gatese a BuffettaŠéfové amerických energetických společností TerraPower a PacifiCorp Bill Gates a Warren Buffett si nedávno vybrali místo, kde v rámci svého společného projektu postaví jaderný reaktor nové generace Natrium.Miliardáři Bill Gates a Warren Buffett oznámili, že rychlý reaktor postaví ve státě, kde se těží nejvíc uhlí. Přesné místo stavby oznámí koncem roku 2021. Součástí projektu je sodíkem chlazený reaktor se systémem ukládání energie v zásobnících na bázi roztavených solí s maximální kapacitou až 500 megawattů.Počítá se s tím, že použití pokročilých bezuhlíkových reaktorů doplní program přechodu na alternativní zdroje energie, aby se zamezilo globálním změnám klimatu.Iniciativu energetických gigantů podpořil také guvernér státu Mark Gordon. Americké ministerstvo energetiky vyčlenilo koncem roku 2020 společnosti TerraPower na vývoj projektu Natrium 80 milionů dolarů. Celkové náklady na instalaci reaktoru se budou pohybovat kolem miliardy dolarů.Vývojem technologií reaktorů nové generace se společnost TerraPower zabývá již více než 15 let. Experti v oblasti jaderné energetiky však varují, že nové reaktory s sebou mohou nést ještě větší rizika než ty tradiční. Zdokonalené stanice budou vyžadovat rychlejší obohacování jaderného paliva, což by mohlo být atraktivní pro různé kriminální elementy, které mají zájem vyvíjet nebezpečné jaderné zbraně.

https://cz.sputniknews.com/20210208/bill-gates-uvedl-dve-hrozby-pro-lidstvo-po-pandemii-13163223.html

❌➗➖➕ Doufejme že ten pracovník, který to vymyslel to včas prodá do Číny a tím i lidstvu mnohem více prospěje, než když si americký žido miliardáři budou mastit kapsy. Každý snad už teď chápe, proč americký podnikatel Henry Ford napsal tu knihu "Mezinárodní žid", protože už tehdy si ho tehdejší "Sorosové a Rotšildove" chtěli vykoupit a na jeho podnikatelském úspěchu si bezpracně mastit kapsy. Také je i jasné, že USraelská špionáž si hlídá význačné vynálezce a vyzkumníky a včas je i zamotají a vykradou.. 🇺🇸🇮🇱🕎🤮🚾🚾 107

ToMašek chamtiví genocidní vrazi... 2

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

warren buffett, miliardář, jaderný reaktor, koronavirus, testování, bill gates, george soros