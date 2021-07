https://cz.sputniknews.com/20210719/britska-televizni-hvezda-ma-byt-deportovana-z-australie-kvuli-vysmechu-vuci-karantene-15194005.html

Britská televizní hvězda má být deportována z Austrálie kvůli výsměchu vůči karanténě

Britská televizní hvězda má být deportována z Austrálie kvůli výsměchu vůči karanténě

Austrálie se rozhodla deportovat britskou mediální osobnost, sociální komentátorku Katie Hopkinsovou, která právě přicestovala na natáčení televizního seriálu... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T13:37+0200

2021-07-19T13:37+0200

2021-07-19T13:37+0200

svět

koronavirus

vízum

austrálie

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/15194698_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_3543b8003f75ae4f25f8d042450ebb83.jpg

Hopkinsová podle zprávy zveřejnila na Instagramu video, které bylo později odstraněno a na kterém během karantény v hotelu říká, že čeká, až jí přinesou ke dveřím jídlo, aby vystrašila personál, když otevře dveře „nahá a bez roušky“.„Je to facka pro všechny Australany, kteří jsou dnes v lockdownu, je to nepřijatelné chování,“ prohlásila australská ministryně vnitra Karen Andrewsová v pořadu ABC News Breakfast. Podle ministryně má být Hopkinsová deportována.ABC také uvádí, že zbavení Katie Hopkinsové, jež se měla zúčastnit natáčení reality show Big brother VIP, víza, vyvolalo u Australanů otázku, proč jí vůbec povolili vstup, zatímco se více než 30 tisíc australských občanů nemůže vrátit do vlasti kvůli omezením. Jde o to, že celebrity ze show byznysu dostávají výjimečně víza do Austrálie, protože vláda tím chce stimulovat rozvoj ekonomiky.Po uzavření Austrálie kvůli covidu-19 ji navštívili takové hvězdy show byznysu jako Natalie Portmanová, Tom Hanks, Julia Robertsová. Někteří utratili stovky tisíc dolarů za soukromá karanténní opatření v přepychové dvoutýdenní izolaci.V samotné Austrálii jsou kvůli covidu-19 izolováni obyvatelé států Nový Jižní Wales, kde se nachází Sydney, a sousedního státu Viktoria. Ve Viktorii byl lockdown vyhlášen na pět dní, ale v pondělí ho úřady tohoto australského státu prodloužily kvůli 13 novým případům covidu-19 zjištěným pomocí testů, informuje televize ABC. Podle jejich údajů bylo v neděli uděláno asi 55 tisíc testů.„Nejsme připraveni zrušit lockdown o půlnoci,“ cituje rozhlasová stanice premiéra státu Viktoria Daniela Andrewse. Řekl, že rozhodnutí o termínu izolace státu není zatím přijato.

austrálie

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, vízum, austrálie, velká británie