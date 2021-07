https://cz.sputniknews.com/20210719/daily-mail-vysetrovani-odhalilo-spionaz-vuci-novinarum-a-politikum-po-celem-svete-15193175.html

Daily Mail: Vyšetřování odhalilo špionáž vůči novinářům a politikům po celém světě

Daily Mail: Vyšetřování odhalilo špionáž vůči novinářům a politikům po celém světě

Nezisková organizace Forbidden Stories a 17 médií z různých zemí objevily seznam 50 tisíc telefonních čísel, jejichž majitelé byli sledováni pomocí špionského... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Špionský software Pegasus izraelské společnosti NSO Group byl široce používán ke sledování politiků, novinářů, ochránců lidských práv a podnikatelů z celého světa, informuje The Daily Mail s odkazem na vyšetřování neziskové organizace Forbidden Stories a 17 médií z různých zemí.Společnost NSO Group prohlásila, že tento průzkumný program je určen ke sledování zločinců a teroristů. Přitom právo na použití Pegasusu mají výhradně státy a státní agentury, jež dostanou speciální povolení od izraelské vlády.Nicméně, jak to vypadá z výsledků vyšetřování, mělo sledování „masovou povahu“. Forbidden Stories se zejména podařilo získat jeden ze seznamů odposlouchaných telefonů obsahující 50 tisíc čísel, jejichž majitelé byli sledováni od roku 2016.List píše, že čísla z tohoto seznamu patřila podnikatelům, aktivistům, politikům, včetně několika hlav států a vlád, členů královských rodin arabských států. Kromě toho jsou tam čísla novinářů z CNN, Associated Press, Reuters, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times, El País a Al Jazeera.V seznamu jsou rovněž čísla dvou žen blízkých k saúdskému novináři Džamálu Chášukdžího, včetně jeho ženy Hanan Elatr. Předpokládají, že jejich čísla byla odcizena krátce před vraždou Chášukdžího v roce 2018.List ale píše, že sledováni nebyli vystaveni všichni z tohoto seznamu. Očekávají, že podrobné informace o těch, jejichž telefony byly přece jen prolomeny, budou zveřejněny do několika dní.Není známo, kdo z klientů NSO Group dal tato čísla do seznamu. Ale vyšetřování zjistilo, že se mnozí z nich nacházejí v deseti zemích, Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Maďarsku, Indii, Kazachstánu, Mexiku, Maroku, Rwandě, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.Daily Mail připomíná, že NSO Group, lídr rostoucího průmyslu soukromého špionského software, dříve slíbila zamezení zneužití programu Pegasus. Společnost nazvala všechna obvinění zveličenými a neodůvodněnými a také odmítla potvrdit osobnosti svých klientů.

