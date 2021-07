https://cz.sputniknews.com/20210719/dietolozka-prozradila-co-neni-vhodne-snidat-za-horkeho-pocasi-15183925.html

Dietoložka prozradila, co není vhodné snídat za horkého počasí

Dietoložka prozradila, co není vhodné snídat za horkého počasí

Proč by si lidé neměli ke snídani za třicetistupňového horka připravovat mléčnou krupicovou nebo ovesnou kaši? To v rozhovoru pro Sputnik prozradila lékařka a... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T08:01+0200

2021-07-19T08:01+0200

2021-07-19T08:01+0200

zdraví

kaše

snídaně

jídlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/636/11/6361104_0:88:1921:1168_1920x0_80_0_0_ac80b65b19c293a9eaa040144dcd47ca.jpg

Jídelníček je třeba upravovat i s ohledem na počasí, míní dietoložka. Za velkého horka nepotřebuje člověk takové množství jídla jako obvykle. Avšak po některých jídlech, například krupicové kaši ke snídani, rychle vzniká pocit hladu.„Za horkého počasí existuje jedna taková svérázná věc, a sice, že můžete znovu pocítit hlad, ale jídlo vám jíst „nepůjde“,“ poznamenala dietoložka.V souvislosti s tím poznamenala, že zmiňovaná krupicová kaše se příliš rychle stráví.Odbornice na výživu také dodává, že pokud si vyberete obiloviny pro přípravu kaše, pak byste se měli vzdát mléka při jejím vaření.„V létě vždy existuje riziko, že se mléčná kaše zkazí rychleji než ta uvařená ve vodě,“ upřesnila.Nejlepší volbou pro snídani v horkém počasí je kaše uvařená ve vodě, s čerstvým ovocem nebo bobulovými plody. A zcela ideální variantou je takhle uvařená ovesná kaše.„Určitě je třeba přidat ovoce a jiné bobulové plody. Dnes máme jejich sezónu, proto by to mělo být právě čerstvé, a ne sušené ovoce a plody,“ poradila Nurija Dianovová v rozhovoru pro Sputnik.Ideální čas na snídaniRuský lékař a dietolog Andrej Bobrovskij již dříve Sputniku sdělil, kdy je vhodné snídat, aby to bylo maximálně užitečné. Zároveň ale podotkl, co hrozí v případě, kdy lidé nebudou ráno snídat.Tradičně se má za to, že snídat je třeba hodinu a půl po probuzení, řekl lékař. „Snídaně vám má poskytnout energii pro pohyb, pro mozkovou činnost, a aby vás probrala ze spánku. K tomu slouží nejen sprcha, ale právě také snídaně. Lehká snídaně v posteli také není špatná, když nejde o velmi vydatnou snídani s prvním, druhým, třetím chodem, a dezertem,“ vysvětlil.Dietolog má za to, že se člověk má snažit snídat vždy ve stejném čase. Několik minut, či dokonce půlhodina, odchylky zvláštní úlohu nehraje. Lékař zdůraznil, že o víkendu se dá na tato pravidla zapomenout, hlavní je však tento režim dodržovat v ostatní dny.„Když člověk konzumuje jídlo ve stejnou dobu, adaptuje se na to jeho trávicí ústrojí a nervová soustava. Stejný čas umožní lidem, aby se nasytili adekvátním množstvím jídla,“ řekl Bobrovskij.

https://cz.sputniknews.com/20210707/dietolozka-uvedla-nepravem-zapomenutou-potravinu-na-upevneni-imunity-15068319.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaše, snídaně, jídlo