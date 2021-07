https://cz.sputniknews.com/20210719/evropska-komise-schvalila-cesky-plan-obnovy-15192462.html

Evropská komise schválila český plán obnovy. Babiš však nesmí být ve střetu zájmů

Evropská komise schválila český plán obnovy. Babiš však nesmí být ve střetu zájmů

Podle nejnovějších informací měla Evropská komise schválit český plán obnovy, který otevírá cestu ke 180 miliardám Kč z mimořádného fondu Evropské unie. Má to... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T11:50+0200

2021-07-19T11:50+0200

2021-07-19T12:37+0200

svět

evropská komise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/668/54/6685493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_90c41fd687493dc71f3361f54d274577.jpg

Již dříve jsme informovali o tom, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zamíří do Prahy, aby projednala představy Česka o využití peněz z českého národního plánu obnovy. Bylo totiž uvedeno, že jej má v pondělí schválit Evropská komise. Českou investiční strategii Komise obdržela již na začátku června a na její posouzení měla dva měsíce. Podle odborníků nebyla v plánu žádná zásadní pochybení, a tak Brusel nemusel tuto posuzovací lhůtu nijak překročit či vyžadovat nápravu. ČR tak vyhověla všem zásadním kritériím, podle kterých má být například 37 % peněz určeno na klimaticky šetrné projekty a 20 % poputuje na digitalizaci.Díky tomuto plánu má Česko získat z mimořádného fondu EU až 180 miliard korun, které budou určeny na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. První peníze nejspíše obdrží v září. Důležitým faktem je, že by země mohla kromě přímých dotací v dané výši z fondu získat také výhodně úročené půjčky.O tom, že plán dostal zelenou, informovala také Ursula von der Leyenová na svém Twitteru.Nicméně, aby Česko mohlo inkasovat všechny peníze, budou muset české úřady zabránit možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.Ten tvrdí, že se mají české úřady s požadavky Komise vyrovnat nejpozději do poloviny příštího roku.Poznamenává se také, že úřady budou muset v dalších měsících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů. Podle unijní exekutivy totiž české úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů Babiše, jak zaznělo v letos zveřejněném auditu.Připomeňme, že Babiš dle auditorů stále ovládá holding Agrofert, a to i přesto, že jej vložil do svěřenských fondů. Z tohoto důvodu EK nemá v plánu vyplácet firmám z této skupiny dotace ze strukturálních fondů. Babiš si ale opakovaně stojí za tím, že ve střetu zájmů není a že dodržuje české zákony.Zmiňme, že Fond pro oživení a odolnost čítající přes 700 miliard eur (více než 18 bilionů korun) je od strukturálních fondů oddělen. I v tomto případě ale platí unijní pravidla, která stanovují, že členské státy musí vyloučit korupci či střet zájmů při nakládání s veřejnými penězi.

krocan007 Nevolení basta*rdi z šílené,nic nepřinášející party EU,schválili,kam se naše peníze vrátí....,to nevymyslíš...Czexit a fofrem! 11

Mir Tak to si celá EU pěkně nadělala (lépe nas.ala) do bot. Občana nezajímá přání Bruselské byrokracie, ale to, jak se občanovi žije. A za svou osobu dávám "bruselským" na vědomí: Více pro podzimní volby udělat pro ANO nemohli. 7

6

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská komise