https://cz.sputniknews.com/20210719/ewa-farna-opet-promluvila-o-sebelasce-a-starnuti-odvedla-jsi-skvelou-praci-mini-fanousci-15190768.html

Ewa Farna opět promluvila o sebelásce a stárnutí. Odvedla jsi skvělou práci, míní fanoušci

Ewa Farna opět promluvila o sebelásce a stárnutí. Odvedla jsi skvělou práci, míní fanoušci

Zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna je poslední dobou pro lidi větším vzorem, než byla kdy jindy. Může za to nejen její přístup k životu obecně, ale také... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T11:31+0200

2021-07-19T11:31+0200

2021-07-19T11:31+0200

fotografie

fanoušci

láska

tělo

práce

celebrity

ewa farna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/15192018_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_3f797116dd65a7a9d9504e33fc0596e6.jpg

Ewa letos vypustila ven píseň Tělo (polsky Cialo), která je součástí jejího nového alba. Nutno podotknout, že tento její nový song je zaměřen na pozitivní vnímání sebe samých a svého těla. Ewa ve svém songu zpívá o funkčnosti těla, nikoli o jeho estetické stránce. Upozorňuje zejména na to, že mezi krásou a malou konfekční velikostí není rovnítko a že zdraví je nejdůležitější. A okamžitě se dostal do povědomí lidí - byl jedničkou v trendech a díky písni se Farna dostala na obrovskou reklamní obrazovku na newyorské Times Square.Ewa pokračuje v edukování lidí v této otázce dál a o tomto tématu stále hovoří. Naposledy se vyjádřila na Instagramu.Pokračovala pak tím, jak ale bude podle ní celou tuto věc vnímat hudební průmysl: „A hudební průmysl pravděpodobně nebude milosrdný. Zažívám takové komentáře od starších kolegyní, že „jev pohodě, že už zpívá 60 let, ale tóny nahoře už nevytáhne ana krku je vidět, že zestárla, její kůže je ochablá“.“Takové poznámky však Ewa nechápe a myslí si, že by lidé měli tento svůj přístup změnit.Závěrem pak uvedla, že se společnost musí vzdělávat, a dodala, že to je role médií.K příspěvku pak připojila dvě černobílé fotografie, na kterých jí to neskutečně sluší, čehož si všimli i fanoušci.A přidávali se další a další lichotky: „Nejkrásnější.“Kromě vzhledu ale Ewini příznivci chválili hlavně to, jaká práce je za ní vidět.„Pravda!“ vzkazovali jílidé s tím, že jsou to opravdu moudrá slova.„Krásná a k tomu inteligentní… Nádherná kombinace,“ zaznělo na její adresu.Pro mnohé je tak Ewa velkou inspirací.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

Červenáček Sebeláska má své výhody. Milujete se s člověkem, kterého máte opravdu rádi (nejvíce si na své kvality potrpí nevyléčitelná nula K. Olinka) a dále - nemůžete dostat venerické onemocnění. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotografie, fanoušci, láska, tělo, práce, ewa farna