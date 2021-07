Fanouškům spadla brada. Alice Bendová ukázala luxusní postavu v plavkách. Zazněla ale i kritika

https://cz.sputniknews.com/20210719/fanouskum-spadla-brada-alice-bendova-ukazala-luxusni-postavu-v-plavkach-zaznela-ale-i-kritika-15186097.html

Fanouškům spadla brada. Alice Bendová ukázala luxusní postavu v plavkách. Zazněla ale i kritika

Sedmačtyřicetiletá kráska má postavičku jako lusk. Sama se sebou ale asi není 100% spokojená, což naznačila i ve svém posledním příspěvku.A dle reakcí pod příspěvkem to vypadá, že spodní část jejího těla nikomu z fanoušků nechyběla, jelikož se nemohli vynadívat na tu vrchní…„Vršek je hodně nadupanej,“ napsal jeden uživatel.A další sdíleli dost podobný názor: „Ten vršek má alegrády a nadupaný poprsí.“„Krásně udělanej silikon,“ pochvalovali si pánové, i když jiní nevěřícně kroutili hlavou nad tím, co se jim líbí na umělém poprsí.Podle fanoušků to tedy vypadá, že se Alice nemá rozhodně zač stydět.Další pak podotýkali, že je Alice stále kočka a že by někteří za takovou figuru dali kdoví co.„Myslím, že postava je v topu celá,“ souhlasila další uživatelka.Kromě lichotek se ale objevilo i pár slov kritiky. Někteří totiž nepochopili, proč má Alice potřebu shazovat svou postavu a nechat se ostatními utvrzovat v tom, že je hubená…Jin á uživatelka pak uvedla, že neví, proč se ženy musí stydět za to, ze nemají 50kg a břicho jako prkno. „Já se tím taky dřív trápila, ale už jsem to hodila za hlavu,“ napsala jedna fanynka.Nebyla to však jediná fotografie, na které Alice ukázala své bujné poprsí a postavičku. Odhalila se totiž i na jiné fotografii.„To jsou panoramata,“ pochvalovali si pánové.Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, ale i přesto patří Bendová k nejvíce sexy českým herečkám, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.

