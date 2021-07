https://cz.sputniknews.com/20210719/lukasenko-prohlasil-ze-litevske-skupiny-samy-nelegalne-dovazeji-migranty-15198608.html

Lukašenko prohlásil, že litevské skupiny samy nelegálně dovážejí migranty

Lukašenko prohlásil, že litevské skupiny samy nelegálně dovážejí migranty

Když běloruský prezident Alexander Lukašenko komentoval obvinění Vilniusu z účasti Minsku na nelegální migraci, uvedl, že v Litvě existují zločinecké skupiny... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T22:41+0200

2021-07-19T22:41+0200

2021-07-19T22:41+0200

svět

alexandr lukašenko

nelegální migrace

obvinění

migrace

litva

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/12398699_0:0:3060:1722_1920x0_80_0_0_08897be0d15173a9924f8c7b11f02bcf.jpg

Litva nedávno informovala o zvýšení počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem. Dne 2. července dokonce úřady země vyhlásily extrémní situaci v souvislosti s přílivem nelegálních migrantů. Podle litevské pohraniční stráže se letos pokusilo o vstup do Litvy 2096 nelegálních přistěhovalců z Běloruska, což je 26x více než za celý loňský rok.Lukašenko v této souvislosti uvedl, že jeho země již nebude zastavovat nelegální migranty proudící do zemí EU. Kvůli sankcím Západu na to Minsk údajně „nemá ani peníze, ani sílu“. Zároveň ale upozornil na přítomnost zločineckých skupin v Litvě.Lukašenko navíc zdůraznil, že zapojení zločineckých skupin v Litvě do problému migrace se zdá být očividné.Následně se běloruský lídr vrátil k sankcím a poznamenal, že organizace práce týkající se potlačení nelegálních akcí na hranicích, ať už jde o nelegální migraci, dodávky zbraní či drog, vyžaduje značné finanční prostředky. „Pokud chtějí, abychom jim s tím pomohli, ať nám nedávají kolem krku oprátku,“ řekl Lukašenko.Stejně tak si Lukašenko myslí, že pro litevskou stranu je v současné situaci přinejmenším zvláštní požadovat ochranu před nelegálními migranty po Bělorusku.Zmiňme, že již dříve se Litva obrátila na vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho s žádostí o reakci na migrační krizi v rámci svých pravomocí.

litva

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr lukašenko, nelegální migrace, obvinění, migrace, litva, bělorusko