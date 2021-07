https://cz.sputniknews.com/20210719/media-usa-a-nemecko-se-dohodly-ohledne-nord-stream-2-15201262.html

Média: USA a Německo se dohodly ohledně Nord Stream 2

USA a Německo dokázaly vyřešit své neshody ohledně Nord Stream 2 a v nadcházejících dnech oznámí dohodu, uvádějí média s odvoláním na zdroje. 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Kancléřka Angela Merkelová předtím na tiskové konferenci ve Washingtonu po jednáních nejvyšších představitelů Německa a Spojených států sdělila tisku, že o projektu Nord Stream 2 hovořila s prezidentem Joe Bidenem v souvislosti se vztahy s Ruskem a Ukrajinou. Zdůraznila, že postoje Německa a Spojených států k tomuto projektu se liší. Dodala, že Ukrajina musí zůstat tranzitní zemí pro ruský plyn a Nord Stream 2 je dalším projektem, který nenahrazuje ukrajinský tranzit.Další zdroj agentuře řekl, že se strany přibližují k dohodě, která zabrání obnovení nyní zrušených sankcí USA vůči provozovateli plynovodu Nord Stream 2 AG a jeho výkonnému řediteli.Zdroje rovněž uvedly, že USA a Německo mají v úmyslu vyčlenit více finančních prostředků na podporu energetických transformací na Ukrajině a také energetické bezpečnosti a energetické účinnosti v zemi. Zatím není jasné, zda země chtějí přilákat na Ukrajinu soukromé investory, nebo zda oznámí státní investice, uvádí agentura.Loď podílející se na výstavbě Nord Steam 2 se vydala do německých vodLoď Akademik Čerskij opustila dánské vody, kde se podílela na výstavbě Nord Stream 2, a zamířila do výlučné ekonomické zóny Německa, sdělili agentuře RIA Novosti v tisková službě provozovatele projektu Nord Stream 2 AG.Podle údajů globálního systému určování polohy lodí MarineTraffic včera v noci Akademik Čerskij opustil dánské vody a nyní se nachází v německých vodách. Tam se bude podílet na pokládce 2,6 kilometru potrubí pro druhou linku plynovodu, uvedli ve společnosti Nord Stream 2 AG.Projekt Nord Stream 2 je výstavba dvou větví plynovodu o celkové roční kapacitě 55 miliard kubíků plynu od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Projekt je dnes splněn z 98 %, první větev byla dostavěna, ukončení druhé se podle hlavy Nord Stream 2 AG Matthiase Warniga plánuje koncem srpna. Asi dva nebo tři měsíce budou probíhat testy a certifikace, pro první větev byla tato práce již zahájena.

