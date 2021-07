https://cz.sputniknews.com/20210719/ministr-vojtech-prohlasil-ze-od-1-zari-jiz-stat-nebude-hradit-testy-na-koronavirus-15199350.html

Ministr Vojtěch prohlásil, že od 1. září již stát nebude hradit testy na koronavirus

Ministr Vojtěch prohlásil, že od 1. září již stát nebude hradit testy na koronavirus

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání kabinetu prohlásil, že od 1. září nebude stát hradit z veřejného pojištění preventivní testy na koronavirus... 19.07.2021

„Od 1. září nebudou hrazené z veřejného zdravotního pojištění testy určené například pro cestování, návštěvy hospod či například pro návštěvy kulturních akcí,” uvedl ministr.Je to podle něj správná cesta. „Očkování je přístupné prakticky komukoli, kdo se pro něj rozhodne,” vysvětlil.Opozice s tím nesouhlasí, považuje to za nešťastný nápad.Změna se nebude týkat dětí do 12 let, dále lidí, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů, a také těch, kteří se nacházejí uprostřed očkovacího cyklu. Pro ně budou testy i nadále zdarma.Zároveň se obrátil na lidi s prosbou, aby se nechali očkovat. „Pomůžete tím zabránit tomu, že dojde k zahlcení nemocnic a dojde k lockdownům, tedy uzavíraní například restaurací,” dodal.Pojišťovny budou i nadále hradit testy lidem, kteří mají příznaky koronaviru a na testy je pošle lékař nebo hygienická stanice.

