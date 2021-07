Na internetu se poprvé objevilo video nejnovější ruské stíhačky

https://cz.sputniknews.com/20210719/na-internetu-se-poprve-objevilo-video-nejnovejsi-ruske-stihacky-15190273.html

Ruská státní korporace Rostech zveřejnila na YouTube video věnované nové ruské stíhačce, která má být prezentována na letecké výstavě MAKS 2021. 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Poprvé byl ukázán obrys letounu zepředu a také prozrazen konstruktér bojového stroje, společnost Suchoj. Vojenský expert Alexej Leonkov dříve v rozhovoru pro Sputnik učinil předpoklad, že nový letoun může pocházet z konstrukční kanceláře Suchoj.Na video jsou rovněž záběry přístrojové desky a mechanismů řízení.Zdroj z obranného průmyslu koncem května prozradil Sputniku, že Rostech vyvíjí v Rusku první víceúčelovou stíhačku páté generace s jedním motorem. Řekl, že nový letoun má mít maximální hmotnost 18 tun a maximální rychlost přes dva Machy. Zvláštností bude snížená radiolokační viditelnost a super manévrovatelnost.Mezinárodní letecká a kosmická výstava se bude konat 20. - 25. července na letišti Žukovskij u Moskvy. Všechny akce se mají konat s ohledem na požadavky boje s koronavirem. Přenos byl oznámen na YouTube kanálech Rostechu a Spojené letecké korporace.

