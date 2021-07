https://cz.sputniknews.com/20210719/na-ukrajine-vysvetlili-duvody-porazky-v-boji-proti-nord-stream-2-15188883.html

Na Ukrajině vysvětlili důvody porážky v boji proti Nord Stream 2

Ukrajina prohrála v boji proti Nord Stream 2, protože vláda udělala dvě chyby, říká Oleh Dunda, poslanec Nejvyšší rady. 19.07.2021, Sputnik Česká republika

„Musíme upřímně přiznat, opravdu upřímně, případ se společností Nord Stream prohrála Ukrajina už dávno, velmi dávno, před třemi nebo čtyřmi lety, před pěti lety,“ řekl v pořadu televizního kanálu Naš.Podle Dundova názoru ukrajinské vedení při projednávání plynového projektu vládami Německa a Francie nebralo v úvahu veřejné mínění obyvatel těchto zemí.Kromě toho se domnívá, že by se Kyjev měl soustředit na „ohrožení národní bezpečnosti“ následkem výstavby plynovodu, a nikoli na finanční ztráty z ukončení tranzitu ruského plynu.Připomeňme, že ještě před nedávnem šéf ukrajinské společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko tvrdil, že Ukrajina dokázala přesvědčit německou kancléřku Angelu Merkelovou o tom, že plynovod Nord Stream 2 ohrožuje bezpečnost Kyjeva.Podle jeho tvrzení Merkelová „v mnohém změnila“ svůj názor na Nord Stream 2 a spatřila „reálné hrozby“ pro bezpečnost Ukrajiny. Kromě toho, jak poznamenal Vitrenko, dali v Kyjevě kancléřce na srozuměnou, že i „snadná rozhodnutí“ včetně prodloužení tranzitní dohody mezi Ruskem a Ukrajinou o deset let, stejně ohrožují bezpečnost Ukrajiny.Podle Vitrenka v Kyjevě i nadále očekávají, že Nord Stream 2 nebude nikdy uveden do provozu. Vyjádřil také naději na to, že dohody o energetické bezpečnosti Ukrajiny budou realizovány před odchodem Merkelové z funkce šéfky Vlády SRN.Předtím Angela Merkelová na tiskové konferenci ve Washingtonu, po jednání s prezidentem USA Joem Bidenem, představitelům tisku oznámila, že s americkým lídrem projednala Nord Stream 2 v kontextu vztahů s Ruskem a Ukrajinou. Zdůraznila, že se pozice Německa a USA v této otázce liší. Merkelová dodala, že Ukrajina musí zůstat tranzitní zemí pro ruský plyn, a že Nord Stream 2 je dodatečným projektem, který nenahradí ukrajinský tranzit.Projekt Nord Stream 2 zahrnuje položení dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Výstavba je z 98 procent dokončena: první linka již byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Ukrajina se nadále aktivně staví proti zahájení provozu plynovodu, protože se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu. Kromě toho Spojené státy a Německo zaujímají v souvislosti s ruským projektem protichůdné postoje. Jak napsala německá média, tyto rozpory lze vyřešit pomocí kompenzace přidělené Kyjevu. Variantou může být podpora výroby a vývozu ukrajinského vodíkového paliva nebo investice do potrubního systému.Moskva opakovaně vyzývala k ukončení politizace situace a připomínala, že Nord Stream 2 je přínosný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.

