Napětí v Děčíně: V městské části Maxičky hrozí protržení Mlýnského rybníka

Vydatný déšť a bouřky, které se před pár dny prohnaly na území České republiky, začínají mít důsledky. Své o tom ví například na Děčínsku, kde aktuálně hrozí... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Víkendové deště se podepsaly na hladině Mlýnského rybníka, který leží v lesích asi tři kilometry od děčínské městské části Maxičky. Situace se zhoršila natolik, že na místo musely v pondělí 19. července zamířit jednotky hasičů z Děčína i Jílového.Uvádí se, že rybník leží několik stovek metrů od státních hranic, a v případě, že by došlo k případnému protržení, pak by voda zamířila do Německa.Mluvčí hasičů Milan Tabi prozradil, že voda začala téct přes hráz již v neděli 18. července dopoledne a že byl nyní vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.Nepříznivé počasí v ČRV posledních dnech sužují ČR deště. Informovali jsme, že déšť pustošil zejména severní Čechy. To mělo za následek, že se zvýšily hladiny mnohých řek a na několika místech hrozilypovodně.Na Českolipsku dokonce museli hasiči evakuovat obyvatele obcí. V Dobranově šlo o asi dvacet domů, přičemž tamní potok navíc zatopil silnici. Pokud jde o Písečnou, odtud museli hasiči evakuovat 37 lidí.Pokud jde o Děčínsko, tam se v Mikulášovicích protrhla hráz rybníka a ve Vilémově voda zaplavila silnici přímo před stanicí dobrovolných hasičů. Stejně tak voda zaplavila i silnici z Hřenska směrem na Meznou a zatopené bylytaké silnice přímo v Děčíně. Uvádí se, že voda bylana silnici I/13 v oblasti Pětimostí, a zatopení hlásilyi vozovky v Poštovní, Ústecké, Podmokelské a Hankově ulici.Déšť ovlivnil také situaci na železnici. Z důvodu zaplavených kolejí v Bad Schandau bylo přerušeno vlakové spojení z Děčína do Německa. Kvůli záplavám nejezdily ani vlaky mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb.I v Liberci řádila voda ave městě musely uzavřít některé ulice. Neprůjezdná bylanapříklad Fibichova nebo Rychtářská ulice. Pokud jde o Fibichovu ulici pod libereckou zoologickou zahradou, tu zaplavila voda. V Rychtářské ulici se kvůli dešti dokonce propadla vozovka. Kromě toho v libereckém hotelu Impuls také museli zasahovat hasiči, kteří zde odčerpávali vodu. Vodní laguna tam totiž ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. Kromě toho hasiči museli evakuovat dětský tábor u Mníšku na Liberecku.

